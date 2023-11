In due ad Assisi per la maratona 

Grande mobilitazione in tutto il Sarrabus per supportare Fabio Orrù, il maratoneta-cassiere che domani, assieme all’amico non vedente Stefano Petranca, correrà la maratona di Assisi in favore dell’associazione per la donazione degli organi. Alla maratona prenderà parte anche l’assessore allo sport di Muravera Matteo Plaisant. Oltre 40 i supporter che arriveranno ad Assisi direttamente dal Sarrabus con in testa Roberto Simbula e Luciano Salis, rispettivamente presidente Aido Sardegna e presidente Aido Sarrabus.

Ieri intanto tutti i sindaci hanno incoraggiato pubblicamente i due atleti. «Abbiamo la responsabilità di promuovere e sostenere la donazione di organi - ha spiegato il primo cittadino di Muravera Salvatore Piu - ogni singola donazione può avere un impatto duraturo su famiglie e individui che si trovano in una situazione di difficoltà».

