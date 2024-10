In due a zero punti Sassari deve battere il Napoli di Treier 

Spareggio da fondo classifica. Dinamo-Napoli (PalaSerradimigni, domenica ore 12) è già una sfida importante per la classifica. Più per Sassari, a dire il vero, visto che gioca la sua seconda partita in casa dopo aver perso inaspettatamente contro Scafati e senza sorprese a Milano. Invece Napoli ha perso tra le mura amiche contro la Virtus Bologna (87-96) e ha perso a Pistoia 88-82. Se non altro il Banco di Sardegna ha la carica della vittoria in Europe Cup ottenuta a Lisbona, dove l'allenatore ha fatto ruotare tutti e dodici i giocatori.

Il coach Nenad Markovic sottolinea: «So che agli italiani piace molto parlare di pressione, ma quella la ha chi non ha da mangiare o una casa, per chi fa basket è normale, tanto più tra due squadre a zero punti. Dobbiamo solo pensare a stare concentrati azione dopo azione. Dobbiamo essere solidi in difesa anziché abbatterci se non facciamo canestro in attacco». L'allenatore biancoblù evidenzia le caratteristiche dell'avversaria: «Hanno guardie molto forti come Pangos, Copeland e Manning, inoltre i lunghi come Toté e lo stesso Treier sono anche perimetrali e sanno aprirsi per tirare da fuori. Inoltre vanno forte a rimbalzo in attacco con quattro giocatori, quindi dovremo stare attenti».

Gli ex

L'anno scorso Napoli espugnò il PalaSerradimigni 111-90 alla prima di campionato con 23 punti di Sokolowski, che a febbraio sarebbe stato anche l'Mvp nella conquista della Coppa Italia. L'ala polacca ammette: «E' sicuramente una gara speciale, ma il segreto è pensare al campo e al fatto che dobbiamo vincere, senza farsi condizionare da altro». In quella partita fece 8 punti Kaspar Treier, domani indosserà la maglia partenopea che sta onorando con 11 punti e quasi 6 rimbalzi di media, prestazioni superiori a quelle che aveva a Sassari. Fare un confronto col precedente della stagione passata ha poco senso, come avverte Sokolowski: «Anche Napoli ha rivoluzionato la squadra tenendo solo De Nicolao e il coach Milicic, dal quale mi aspetto qualche trabocchetto tattico».

