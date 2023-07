In dono un furgone per gli anziani 

Nuoro dimostra ancora una volta un cuore enorme. Un mezzo, con pedana per il carico delle carrozzine, dato in comodato d’uso gratuito ai Servizi sociali del Comune e acquistato col contributo di venti imprenditori della città, è stato consegnato ieri dalla Nuova Mobilità Sarda nell’ambito del progetto di solidarietà sociale “Libertà in movimento”.

Si tratta di un Fiat Doblò, che aiuterà le persone più fragili nella loro mobilità quotidiana e che l’amministrazione vuole utilizzare per garantire agli anziani soli l’accesso alle cure mediche, trasportandoli nei vari ospedali o ambulatori. «Siamo felici perché nonostante la crisi economica - spiega Paolo Deriu, responsabile del progetto Libertà in movimento -, grazie alla generosità di tanti imprenditori di Nuoro siamo riusciti a portare avanti il nostro impegno solidale».

Michele Onida, imprenditore che ha contributo con la sua donazione all’acquisto, è chiaro: «Non ci ho pensato un attimo, c’è chi non ha la possibilità». «Sempre più spesso - spiega l’assessora Fausta Moroni - anche le visite mediche non sono più nella nostra città. Per le persone più fragili, come gli anziani soli, questo diventa un limite insormontabile. L’obbiettivo è accompagnarli, faremo per le associazioni».

