In dono ai ministri del G7 una ceramica d’autore 

Ê made in Assemini il manufatto donato ai ministri di Italia, Francia, Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Germania e Giappone che a settembre, a Cagliari, hanno partecipato al G7 del Lavoro e dell’occupazione.

Il manufatto realizzato dalla ceramista Doriana Usai rappresenta una interpretazione del mare di Sardegna realizzato in argilla bianca e colorato con smalti dalla tonalità del turchese, azzurro e oro. Un pezzo unico che l’artigiana non potrà più riprodurre.

«Sono stata chiamata dalla segreteria del ministero del Lavoro, la richiesta di realizzare un’opera per il G7 mi ha emozionata, mi rende felice immaginare che il nome del mio paese, attraverso la mia ceramica, venga conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ogni manufatto ha due trascrizioni che a me stanno a cuore: il mio nome con la firma che riporta al mio lavoro, alle mie mani, e il nome di Assemini che racconta la mia identità, la mia storia e la mia cultura», prosegue Usai «Il G7 a Cagliari ha affrontato il tema del lavoro, è un tema che governa la mia vita da quando avevo solo 17 anni, sono convinta che svolgere il proprio lavoro con amore dedizione e onestà renda merito all’artigiano e alla comunità che lo accoglie e lo ispira tutti i giorni».

