In dono agli alunni le poesie di Gino Mameli 

Gli studenti di Ilbono ieri nello zainetto hanno aggiunto un libro in più. Una copia della raccolta di poesie “Adiosu e… in bonora” di Gino Mameli è stata donata dal figlio dell’autore, Giulio Cesare Mameli, scrittore e curatore dell’opera, agli alunni delle scuole primaria e medie. Due appuntamenti in mattinata per la consegna delle copie si sono trasformati in momenti di gioia. Gli incaricati del compito di portare e presentare i libri nelle scuole sono stati gli operatori linguistici Ivan Mameli e Alessandro Podda.

L’iniziativa pensata da Giulio Mameli ha precisi intenti: stimolare a parlare in sardo e far amare la poesia ai ragazzi. Durante gli incontri sono state proiettate delle slide sulla biografia di Gino Mameli e si è tenuta una presentazione musicale dedicata alla poesia. Gino Mameli è stato uno dei più importanti poeti di Ilbono e dell’Ogliastra. Ha coltivato la passione per i versi scrivendo e improvvisando ottave e fin da giovane. Un’iniziativa accolta dal dirigente scolastico Alessandro Virdis e dalle insegnati referenti Maria Cecilia Murru e Maria Pina Noto. «I bambini erano entusiasti – hanno detto dal corpo docente – abbiamo molto apprezzato il gesto dello scrittore. Portare a casa un testo significa incentivare, adulti e ragazzi, alla lettura. Gli operatori linguistici hanno spiegato anche a chi non parlava il sardo il significato del libro e allietato la mattinata con la musica. Il ringraziamento a Mameli è arrivato dagli alunni e dal personale scolastico».