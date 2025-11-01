“In Dolu”, tra memoria e tradizione 

È stato inaugurato ieri alla DomusArt di Quartucciu “In Dolu”, che proseguirà fino a domani. L’appuntamento, ormai da diversi anni, rientra nel progetto “Identità e valore tra passato e presente”, ideato dall’assessora alla Cultura Elisabetta Contini, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna e coordinato da “Forma e poesia nel jazz”.

La rassegna racconta il lutto e la memoria collettiva di Quartucciu e di altre comunità. L’ideazione artistica è di Anna Orrù con Ignazio Sanna Fancello e Cristiano Cani. «Racconteremo le tradizioni e i rituali che in passato erano parte integrante della vita delle nostre comunità e oggi sono dimenticati. Avremo la testimonianza, la memoria e gli oggetti propri delle comunità dei paesi a noi vicini», spiega l’assessora Contini.

All’inaugurazione hanno partecipato i gruppi folk Sinnai e San Giovanni Battista Settimo San Pietro. La mostra resterà aperta oggi e domani.

