In distribuzione il calendario della raccolta rifiuti 

Sono disponibili per i cittadini i nuovi calendari per la raccolta differenziata. È possibile ritirare il cartaceo nella biblioteca comunale negli orari di apertura oppure scaricarlo dal sito ufficiale del Comune. Il formato riprende quello degli anni precedenti e conferma le giornate di ritiro con il lunedì dedicato al secco e ai panni, il martedì per la carta, il mercoledì l’umido, il giovedì la plastica, il venerdì vetro e barattoli e il sabato umido e panni.

Il servizio fa capo alla Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo e vi aderiscono oltre ad Isili anche Escalaplano, Esterzili, Escolca, Genoni, Gergei, Gesturi, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo. Oltre al ritiro porta a porta che viene erogato in ogni paese, in alcune comunità è presente l’ecocentro per il ritiro dei rifiuti ingombranti. Questo servizio è attivo a Escalaplano, Escolca, Serri e Gergei afferiscono allo stesso ecocentro poi a Laconi, Nurallao, Nurri, Orroli, Seui e Seulo. Ad Isili l’ecocentro è aperto due volta a settimana il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 12. Qui è possibile conferire ciò che non viene ritirato porta a porta nonostante esistano anche in questo caso ci sono dei limiti. Comunque al momento dello smaltimento ci si può rivolgere agli addetti presenti che danno il supporto necessario.

