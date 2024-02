In discesa è “valanghina” rosa 

Anche senza l'infortunata Sofia Goggia la discesa è sempre la disciplina preferita e dominata dalle ragazze jet azzurre. Come sempre azzurra è la bella pista di Mont Lachaux a Crans Montana dove dopo le quattro vittorie di Goggia in libera e le quattro di Federica Brignone in combinata è arrivato il nono successo italiano con la stupefacente piemontese Marta Bassino. Il tutto con l'aggiunta di una magica doppietta - la 19ª nella storia dello sci azzurro donne - visto che al secondo posto sul podio c'è pure Federica Brignone.

Bsssino ha vinto nettamente e con una sciata pulitissima - settimo successo in carriera e primo in questa disciplina - in 1’26”84. Seconda una raggiante Federica Brignone, solo terza invece la svizzera Lara Gut-Behrami, vincitrice della libera di venerdì ieri, che con l'assenza forzata per infortunio di Sofia Goggia è passata in testa alla classifica di disciplina: 369 punti contro i 350 dell'azzurra quando mancano solo due gare alla fine della stagione. Per l'Italia anche lo splendido quinto posto della trentina Laura Pirovano che sino a tre quarti di gara era in piena corsa per il suo primo podio e una tripletta azzurra.

RIPRODUZIONE RISERVATA