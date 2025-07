In diretta dal ritiro a Ponte di Legno 

Quarto appuntamento con il ritiro del Cagliari tra Ponte di Legno e Temù, in Alta Val Camonica. Alle 19.30 su Videolina è in programma “Il Cagliari in diretta estate”: con Lele Casini in studio e Alberto Masu in campo insieme alla squadra. Verrà fatto il punto sulla preparazione pre-campionato dei rossoblù con un resoconto sugli allenamenti e la voce dei protagonisti. Focus sul mercato e sulla prima amichevole, giocata ieri contro l’Ospitaletto e vinta dalla squadra di Pisacane con il punteggio di 3-1.