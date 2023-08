In diretta da Sassari la Messa dell’Assunta 

Verrà celebrata nella Cattedrale di San Nicola a Sassari la Messa Pontificale nella Solennità dell'Assunta, presieduta dall’Arcivescovo metropolita di Sassari monsignor Gianfranco Saba (foto) , oggi alle 18.30 e trasmessa in diretta su Videolina. Saranno presenti tutti i Gremi in segno di ringraziamento dopo lo scioglimento del Voto con la Discesa dei Candelieri. Il commento in studio da Cagliari sarà affidato a Franco Ferrandu con don Pierangelo Muroni. Al termine della celebrazione, la processione per le vie del centro storico.