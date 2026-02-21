In diretta da Marrubiu Su Marrulleri 2026 

In diretta da Marrubiu, dalle 15, su Videolina va in onda la 46ª edizione di Su Marrulleri, il rinomato carnevale storico.

Il tema quest’anno sarà “Il cuore della tradizione”. L'evento prevede sfilate di oltre 30 carri allegorici, maschere tradizionali, la “Marrulleri Food Experience” con zippolata finale e DJ Matrix. Riconosciuto come carnevale storico, si distingue per la maestria dei carristi nella cartapesta e l'alto numero di partecipanti. Il commento sarà curato da Mario Tasca, coadiuvato a Marrubiu da Luca Neri.