In difficoltà il 10 per cento dei cittadini 

I numeri del disagio sociale, nella Riviera del Corallo, nessuno li conosce nel dettaglio, ma di sicuro crescono di anno in anno. Gli unici dati certi sono quelli in mano ai Servizi Sociali del Comune di Alghero che riferisce di 4500 persone assistite, di cui 3200 beneficiarie del reddito di cittadinanza. Il 10 per cento della popolazione dunque, si troverebbe in grave difficoltà. «Nel 2020, in pieno lockdown erano addirittura 11 mila, – svela l’assessora Maria Grazia Salaris – l’annus horribilis. Ora la situazione è rientrata, ma resta drammatica». Validi indicatori del malessere sono pure i volontari della Caritas, sempre in prima fila per tendere una mano. «Ogni giorno garantiamo un pasto caldo ad almeno una cinquantina di persone», spiega Lisetta Donadio, responsabile del servizio mensa: «Questa è una città dove in inverno si soffre molto e non si riesce più a pagare le bollette. Per fortuna abbiamo una popolazione meravigliosa».

Valanga di pacchi dono

L’appuntamento con la solidarietà ieri era in Piazza della Mercede. All’interno dell’omonima chiesa sono stati depositati centinaia di pacchi contenenti beni di prima necessità, generi alimentari, vestiti e giocattoli. Un via vai di adulti e studenti delle scuole cittadine, ognuno con un dono, un pensiero, per i cosiddetti “nuovi poveri”: giovani senza lavoro, pensionati che non arrivano alla terza settimana, padri separati, mamme single. Alghero per la prima volta ha aderito al “Miracolo di Natale”, con diverse associazioni che si sono messe a disposizione per l’inventario dei beni e l’accoglienza dei donatori. «La gente sta rispondendo in modo straordinario nonostante la pioggia, – conferma Raniero Selva, organizzatore della prima edizione algherese del “Miracolo di Natale” – non mi aspettavo un simile afflusso e ne sono contento».

Protocollo d’intesa

L’assessora ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris non nasconde che anche in passato, proprio grazie alle associazioni di volontariato che sanno fare rete, «l’amministrazione è riuscita a far fronte a momenti veramente drammatici, come nel 2020. Il Comune sta mettendo in campo tutti gli strumenti di cui dispone, abbiamo di recente firmato un protocollo d’intesa con la Misericordia per l’Emporio solidale». Qui ognuno viene prima di tutto ascoltato nei propri bisogni, dopodiché messo nelle condizioni di “spendere” all’interno dell’emporio senza necessità di denaro. Le statistiche ufficiali sono quelle in mano agli uffici comunali, ma il dato è ben lontano dal rispecchiare fedelmente la realtà. Tante altre persone si trovano in situazioni di disagio, ma non chiedono aiuto.