In difesa il ritorno di fiamma per Mina 

Il mercato di gennaio vede avvicinarsi il traguardo e la necessità spinge a stringere i tempi. E accelera anche il Cagliari, che dopo esser rimasto per quasi tutto il mese sulla riva del fiume, punta ad accontentare Ranieri, con un difensore e un centrocampista. Per la retroguardia, dopo la partenza di Goldaniga, si è deciso di tornare su quello che era stato un obiettivo dell'estate, il colombiano Yerry Mina, che qualche mese fa aveva scelto la Fiorentina. In mezzo, invece, oltre il pisano Idrissa Touré, piacciono il giovane del Napoli Gianluca Gaetano e, ancora dalla Fiorentina, il ceco Antonin Barak.

Ritorno di fiamma

Il mese di trattative invernali si chiuderà domani alle 20. E il Cagliari rompe gli indugi. Via Goldaniga, Ranieri non ha nascosto fin da subito la necessità di avere un rinforzo d'esperienza. Abbandonate le piste che portavano al romanista Kumbulla e l'atalantino Palomino, entrambi reduci da diversi problemi fisici, ecco il ritorno di fiamma per il colombiano Mina. Il giocatore, classe '94, era stato a un passo dal Cagliari quest'estate, dopo essersi svincolato dall'Everton, salvo poi preferire la proposta della Fiorentina. Dove però Mina ha avuto poca fortuna: appena 4 presenze (da 40' totali) in campionato, 2 in Coppa Italia (55') e una in Conference League (unica da titolare). E così, il giocatore ha iniziato a guardarsi intorno, per cercare una sistemazione che gli permettesse di giocare in vista della Coppa America da disputare con la Colombia quest'estate. Il Cagliari è così tornato alla carica, stavolta con buone possibilità di portare il colombiano alla corte di Ranieri. Mina arriverebbe a titolo definitivo, visto che alla Fiorentina è legato da un contratto in scadenza a giugno, magari firmando fino al 30 giugno con opzione di rinnovo.

Asse viola

Nel contatto con la Fiorentina, il Cagliari ha sondato la disponibilità a trattare per il centrocampista ceco Barak. Stagione complicata, quella del connazionale di Jankto, iniziata con una serie di problemi fisici provocati da una polmonite bilaterale e addirittura un ricovero in ospedale. Barak, quest'anno, ha messo insieme solo 9 presenze in campionato, 4 in Conference (con un gol) e 2 in Coppa Italia, senza mai trovare spazio con continuità. Ecco quindi l'ipotesi di cambiare aria, col Cagliari che valuta l'ipotesi del prestito del mancino classe '94, portato in Italia nel 2017 dall'Udinese e che in Serie A ha già totalizzato 169 presenze con 29 reti. Ma a centrocampo il Cagliari tiene in piedi anche la pista che porta al tedesco del Pisa Touré e valuta il prestito dal Napoli del 2000 Gaetano.

Uscite

Bonato, però, deve lavorare anche su altre uscite. Desogus potrebbe essere girato in prestito, magari al Pisa se dovesse andare a dama l'operazione-Touré. Per Rog, che ne avrà almeno per altri due mesi, si valuta l'ipotesi di un prestito alla Dinamo Zagabria. Infine, con la Roma si discute della risoluzione anticipata del prestito di Shomurodov, che potrebbe così tornare in giallorosso, ma solo se venisse trovata subito una nuova destinazione.

