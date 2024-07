In difesa il Cagliari vira su Gyomber 

A sorpresa, l'Empoli ieri ha rotto gli indugi e ha annunciato la decisione di affidare la panchina a Roberto D'Aversa fino al 2026. Il tutto tenendo però ancora sotto contratto Davide Nicola. Che prima di poter finalmente diventare il nuovo allenatore del Cagliari dovrà attendere qualche giorno.

Burocrazia

Da settimane il tecnico si è promesso ai rossoblù e lavora sul mercato col ds Bonato. Che ha ormai raggiunto l'accordo con l'Empoli per la liberazione di Nicola. Manca l'ultimo passaggio, la risoluzione del contratto che lega l'allenatore ai toscani per un altro anno. Una risoluzione che potrà avvenire non prima di venerdì, quando sarà disponibile l'ente conciliatore per vertenze in materia di lavoro. A quel punto, Nicola sarà libero di firmare il contratto col Cagliari, un biennale con opzione per il terzo anno, e poi presentarsi al “Crai Sport Center” dove lunedì inizierà il precampionato dei rossoblù.

Luperto si allontana

Nell'accordo tra il Cagliari e l’Empoli non rientrerà l'acquisto di Sebastiano Luperto. Il difensore pugliese era stato individuato come chiave per ottenere il via libera dal presidente Corsi per Nicola. Ma il giocatore è finito nel mirino del Torino e ha messo i granata come sua prima scelta. Per questo il Cagliari non vuole forzare e si guarda intorno. Serve un difensore d'esperienza e tra i papabili spunta il nome dello slovacco Norbert Gyomber, svincolatosi dalla Salernitana con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto e reduce dall'esperienza agli Europei, insieme al rossoblù Adam Obert. Gyomber è stato già allenato da Nicola a Salerno nella stagione chiusa con la salvezza dei campani proprio a discapito del Cagliari.

Pressing

Nessuna fretta, anche perché la priorità in questo momento è l'attacco. Il Cagliari punta soprattutto sul doppio affare con l'Atalanta, per l'esterno Nadir Zortea e l'attaccante Roberto Piccoli. Il primo, lo scorso campionato in prestito al Frosinone, andrebbe a rimpiazzare sull'esterno Nandez, mentre Piccoli era un obiettivo già lo scorso anno, quando poi venne acquistato in prestito dal Lecce. Ora torna d'attualità e, con Zortea, potrebbe sbarcare in Sardegna in prestito con diritto di riscatto, magari prima dell'inizio del precampionato. Sempre in attacco, resta vivo l'interesse per Mattia Felici della Feralpisalò.

L'attesa

Nicolas Viola continua ad allenarsi in città e aspetta. Al numero 10 calabrese continuano ad arrivare proposte dalla Serie B, alcune, come quella del Pisa (con tanto di ricco biennale), particolarmente allettanti. Ma Viola vorrebbe proseguire la sua avventura a Cagliari. Al momento la distanza è legata soprattutto alla durata del contratto, con i rossoblù che propongono un legame di un anno e il giocatore che punta a un biennale. Ma le possibilità di una conferma sono tutt'altro che tramontate. Più complicato aspettarsi una terza stagione in Sardegna per Gianluca Lapadula. Chiusa amaramente l'avventura in Copa America col Perù, l'attaccante valuterà le proposte arrivate, in particolare da Cremonese, Palermo e Pisa, col Cagliari disposto a lasciarlo andare senza troppi problemi.

