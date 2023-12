«In difesa dell’unità scolastica» 

Garantire a ogni costo l’autonomia scolastica dell’istituto comprensivo di Villasimius (già accorpato con Castiadas). Lo ha richiesto con una delibera la Giunta comunale mettendo in evidenza che, per quanto riguarda Villasimius «sussistono difficoltà oggettive di accorpamento con altre autonomie visto l’isolamento geografico e le caratteristiche di bacino d’utenza di riferimento».

Il mantenimento dell’autonomia è inoltre indispensabile «per non aggravare la situazione relativa alle criticità legate al fenomeno dello spopolamento dei piccoli Comuni e alle pesanti conseguenze in termini economici e sociali». Da qui la richiesta alla Regione «affinché faccia valere la propria competenza in materia di istruzione e tuteli i territori di Villasimius e Castiadas da politiche che non tengono conto degli interessi locali e delle specificità geografiche e demografiche dei territori».

In base alle ultime linee guide del Ministero, visto il calo del numero degli studenti iscritti, sono a rischio quasi tutte le autonomie scolastiche del Sarrabus, in particolare quelle di Muravera e di Villasimius-Castiadas. Tutti e cinque i sindaci dell’Unione dei Comuni hanno chiesto di mantenere la attuali autonomie. (g. a.)

