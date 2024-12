«In difesa dell’Isola» Mandas, un premio a Sergio Zuncheddu  

Ci sono memorie condivise, tradizioni da custodire insieme, progetti comuni che tolgono spazio al pessimismo e alimentano la speranza di un cambiamento. In linea con quanto sostiene il paesologo Franco Arminio: «La mia idea è che i paesi possono avere un tempo pieno, i paesi non sono una questione marginale, andrebbero elevati a questione cruciale. Forse alla questione meridionale, che mai è stata risolta, oggi andrebbe affiancata la questione dei paesi».

Il grano, una risorsa

A Mandas l’atto conclusivo di “Saboris Antigus”, nove piccoli Comuni della Trexenta e del Sarcidano che in questi mesi hanno aperto le loro porte ai visitatori. Il comune denominatore è la storica vocazione di questi territori alla coltivazione del grano, tanto da essere considerati in età imperiale “granaio di Roma”. Eccellente ospitalità con l’abito buono di un saper fare nell’artigianato e nell’agroalimentare che piacevolmente avvolge i forestieri. Nella cornice della manifestazione, che mira a promuovere tutti i prodotti locali, il premio “La Spiga d’oro” assegnato quest’anno all’imprenditore Sergio Zuncheddu, editore del gruppo L’Unione Sarda. Un’iniziativa del Consorzio “I Sentieri del Grano” di cui fanno parte Gergei, Gesico, Mandas, Selegas, Siurgus Donigala e Suelli. A Sergio Zuncheddu il premio è stato attribuito «per la sua azione in difesa dei piccoli Comuni e delle loro peculiarità, a partire dal loro patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed ambientale che deve essere tutelato e valorizzato».

La premiazione

Nella chiesa di Sant’Antonio Abate ha consegnato “La Spiga d’oro”, con l’aggiunta di una penna per evidenziare il ruolo dell’editore, la madrina dell’evento, l’attrice Anna Falchi, insieme al presidente del consorzio Costa Smeralda Renzo Persico e al primo cittadino di Mandas Umberto Oppus. Presenti i sindaci dei Comuni che danno vita a Saboris Antigus. Il maltempo non ha scalfito gli slanci degli organizzatori e dei visitatori. «Difendere la Sardegna è un dovere morale», ha sottolineato Sergio Zuncheddu. «Chi ha la possibilità di fare qualcosa, a qualunque livello, deve farlo. Per questo oltre 210 mila persone che hanno sottoscritto, in piena estate, la proposta di legge di iniziativa popolare “Pratobello 24” contro la speculazione energetica hanno offerto un esempio straordinario». E c’è un interesse superiore che giustifica, secondo l’imprenditore, la strenua difesa del territorio: «Dobbiamo preservarlo per trasmetterlo integro ai nostri figli e ai nostri nipoti». Per il sindaco di Mandas «“Saboris Antigus” e “La Spiga d’oro” vanno nella direzione di valorizzare e salvaguardare i piccoli centri in tutti gli aspetti: cultura, turismo, archeologia e paesaggio. Non si può pensare all’Isola dei nuraghi con le pale eoliche nelle aree archeologiche e neppure alle grandi risorse ambientali deturpate da distese di pannelli fotovoltaici. Ben venga l’energia sostenibile ma nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente». Renzo Persico ha delineato un possibile futuro basato anche sul quello che definisce il “lusso rurale”. «I nostri spazi», ha chiarito il presidente del Consorzio Costa Smeralda, «sono espressione di un’unicità. Il lusso non nasce solo dalla bellezza delle cose ma anche dal fascino degli ambienti e vivere in questi spazi è un lusso che può diventare uno proficuo standard turistico». Le potenzialità dei piccoli Comuni sono state messe in luce anche dal vicesegretario deputato della Lega Andrea Crippa: «Sono l’asse portante dell’Italia».

La madrina

Per Anna Falchi tante richieste di selfie e di autografi. Elegantissima nel suo completo bianco, rimasto immacolato nonostante pioggia e vento, ha detto di essere «molto affezionata alla Sardegna. Torno volentieri nell’Isola dove trovo ogni volta qualcosa di nuovo. È un patrimonio italiano da promuovere in tutto il mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA