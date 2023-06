In difesa delle donne 

Cuori e candele attorno a una panchina rossa per ricordare le vittime dei femminicidi. In accordo con l’Istituto Comprensivo di Teulada e Sant’Anna Arresi una folla spontanea si è raccolta intorno alla panchina rossa dei giardini comunali per commemorare le vittime della violenza sulle donne.

Sono stati protagonisti i bambini della Scuola Primaria guidati dalle insegnanti, con lettura di poesie e pensieri. Il sindaco Angelo Milia ha ringraziato per la numerosa partecipazione e testimonianza. (s. l.)

