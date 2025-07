In difesa del Tribunale avvocati a Roma dal sottosegretario 

Missione romana per gli avvocati ogliastrini. Una delegazione è volata nella Capitale per sostenere la causa del Tribunale di Lanusei ed esporre tutte le questioni del sistema giudiziario nel territorio.

Del gruppo di avvocati hanno fatto parte Vito Cofano, presidente dell’Ordine di Lanusei, il suo vice, Luigi Cardia, vicesindaco di Tortolì, Fabrizio Demurtas, presidente della Camera penale di Lanusei, ricevuti al Ministero dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, assieme al segretario regionale della Lega, Michele Ennas, e a Gianmario Pilatu, avvocato e responsabile regionale del dipartimento Giustizia della Lega nonché referente provinciale del Carroccio in Ogliastra.

Il sottosegretario ha ascoltato le istanze presentate dalla delegazione con l’obiettivo di garantire lo sviluppo e la stabilità futura del presidio giudiziario ogliastrino, offrendo rassicurazioni sulla volontà di salvaguardarlo. «La Lega - ha dichiarato Pilatu - continuerà a essere vicino ai cittadini e a lavorare per seguire le istanze del territorio». In agenda è stato fissato un nuovo incontro per una concreta attuazione delle proposte sul tavolo.

La scorsa settimana, nell’ambito di incontri tenuti in più presidi dell’Isola, al Tribunale di via Marconi, accolto dai vertici del Palazzo e della Procura, è avvenuta la visita di Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che ha annunciato l’arrivo di quattro nuovi magistrati i quali dovrebbero prendere servizio entro fine anno. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA