In diecimila invadono le viuzze del centro storico per la “festa del borgo” 

Sarà la voglia di riappropriarsi delle tradizioni locali o più probabilmente la crisi che morde le famiglie, resta il fatto che ieri l’appuntamento con la “Festa del borgo e sagra del civraxiu” a Sanluri ha fatto il pienone: oltre diecimila visitatori. A crescere sono stati i punti ristoro, portoni aperti e tavole apparecchiate nelle case campidanesi del centro storico, dove sono stati tanti gli ospiti che hanno assaporato i sapori di un tempo, come fave lesse e insalata di ceci, quelli che sono detti tipici, e che ora diventano tradizionali. Al centro il re della mensa: il civraxiu.

Il marchio

La ricorrenza 2023, candidata alla “Sagra di qualità” - bollino dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia alle sagre che promuovono prodotti tipici- ha superato la prima prova. Arrivato da Roma, il rappresentante degli ispettori Unpli, Rino Furlan, ha verificato che Sanluri ha i requisiti richiesti dal marchio, tipicità, territorio, storia e tradizione: «L’iter sarà completato dall’esame di una commissione che, nel caso, concederà l’attestato a gennaio, a Palazzo Madama». Il collega Giampaolo Manca di Samassi, aggiunge: «Attualmente nell’Isola sono 6 le sagre riconosciute di qualità. L’obiettivo è puntare alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali». Il presidente regionale delle Pro loco, Raffaele Sestu, non ha dubbi: «Questa sagra è rappresentativa della storia e della tradizione, avrà sicuramente il marchio».

Chilometro zero

L’evento cittadino ha fatto ancora una volta grande pieno di pubblico, un passo in più nel valorizzare i prodotti locali. Ovunque, sotto i loggiati e pergolati delle case storiche, sono state apparecchiate lunghe tavolate non per un semplice “mangificio” ma per gustare i prodotti della terra locale, simboli dei campanili che solo apparentemente sembrano uguali, di fatto sono intessuti con quel filo invisibile che lega luogo, memoria e sapore. Così per Enzo Federici: «Il piatto più gettonato i malloreddus alla campidanese e i ceci alle erbe». Piatti poveri, gustosi e a basso prezzo: dall’antipasto alla frutta 17 euro, 2 euro solo per un assaggio.

Il successo

Sotto il cappello della sagra c’è stato ben altro: le viuzze del centro storico vestite a festa, piene di attrazioni, di musica, artigiani al lavoro, antichi mestieri, l’immancabile brindisi col calice di vino. «Una carta in più - dice l’assessore al Turismo, Fabrizio Collu - sulla ruota del turismo. Un evento portatore di un grande afflusso a beneficio della valorizzazione del territorio». Soddisfatto il sindaco, Alberto Urpi: «La conferma di un’iniziativa all’insegna degli antichi mestieri, come l’arte della panificazione del nostro civraxiu, i convegni che ricordano quel passato sopravvissuto fino ai giorni nostri. Il merito va in particolare ai 3.500 residenti del borgo, i veri protagonisti del successo. Senza di loro la festa e la sagra non sarebbero arrivate a spegnere 26 candeline».

