In dieci paesi dell’Oristanese la cicogna non vola da due anni 

“Quando nasce un bambino le campane suonano a festa, ormai è un fatto straordinario direi storico. La norma è il rintocco che annuncia un’altra croce”. La considerazione di Pietro Arca, sindaco di Sorradile, vale- più o meno-per nove paesi su dieci della provincia di Oristano. Nel paese del Barigadu,349 abitanti, nel 2020-2021 e 2022 si sono state 4 nascite ma anche 11 morti. I dati Istat proiettati ad agosto 2023 danno Sorradile a zero nascite. Il confronto con i tassi di natalità 2020-2021 con la media Ue, di Openpolis, si attesta sul positivo per 3 comuni: Siris, Ula Tirso e Soddì. Ci sono paesi che negli ultimi tre anni le nascite si contano sulle dita di un a mano: 1 ad Assolo, Albagiara e Nureci, 2 a Simala, 3 a Morgongiori. Neppure uno a Villaverde e a Baradili, il paese più piccolo della Sardegna.

Ultimi posti

«Nascite non ne registriamo da anni, In 10 dei 19 paesi che formano l’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla negli ultimi due anni non c’è stata una sola nascita. Ormai i nostri paesi sono a maggioranza di anziani, ragazzi e giovani se ne vedono sempre meno», commenta Maria Anna Camedda, sindaco di di Baradili. A Busachi, capoluogo storico del Barigadu, i nati nei tre anni sono stati 16 ma i morti più di quattro volte tanto: 69. «Facciamo di tutto, il possibile e l’impossibile, resistiamo ma a fatica. Se i giovani non trovano lavoro, se lo Stato non è presente con i servizi, se non trovi più neppure il medico ma di quali nascite vogliamo parlare. L’anno scorso ci sono stati 5 matrimoni, 3 di queste giovani coppie hanno lasciato il paese. Nei nostri comuni la denatalità aumenterà, la popolazione invecchierà. È nei dati”, precisa il sindaco Gianni Orrù. Oristano è agli ultimi posti per incidenza di bambini e ragazzi al disotto dei 18 anni sul totale della popolazione, appena l’11,6 per cento.

Rassegnazione

«I giovani laureati non lasciano solo Oristano ma la Sardegna, il numero dei componenti i nuclei familiari della nostra città va di poco oltre i due. Non credo che a invertire la rotta incidano più di tanto gli incentivi nazionali e regionali; l’alternativa è il lavoro anche autonomo sburocratizzando la creazione di piccole imprese artigianali. Senza lavoro non si cambia, dobbiamo frenare quanto più possibile l’emigrazione dei giovani, Dobbiamo offrire le giuste opportunità. Il Pnrr da solo non basta», sintetizza il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna.