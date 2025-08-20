VaiOnline
Gli studentati
21 agosto 2025 alle 00:24

In dieci anni dimezzati i posti letto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È una vera emergenza abitativa. «I posti letto messi a disposizione dall’Ersu per gli studenti fuori sede in dieci anni si sono più che dimezzati», afferma Niccolò Dessì, rappresentante di Next UniCa nel Consiglio di amministrazione dell’Università.

Nel 2015 i posti letto erano 800, oggi non raggiungono i 400, 396 per la precisione. «Nelle Case dello studente di via Biasi, via Businco, via Montesanto e Trentino sono in corso i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale.

Il campus Emilio Lussu di viale La Plaia ha un totale di 238 posti letto (96 in camera singola, 122 in doppia e 20 riservati a studenti con disabilità); Gli appartamenti di via Sassari dispongono di 22 posti in camera doppia; lo studentato di via Businco offre 82 posti (6 in camera singola e 76 in doppia); la Casa dello studente di via Biasi offrirà 54 posti alloggio totali (26 in camera singola e 28 in doppia).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 