In dieci anni dimezzati i posti letto 

È una vera emergenza abitativa. «I posti letto messi a disposizione dall’Ersu per gli studenti fuori sede in dieci anni si sono più che dimezzati», afferma Niccolò Dessì, rappresentante di Next UniCa nel Consiglio di amministrazione dell’Università.

Nel 2015 i posti letto erano 800, oggi non raggiungono i 400, 396 per la precisione. «Nelle Case dello studente di via Biasi, via Businco, via Montesanto e Trentino sono in corso i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale.

Il campus Emilio Lussu di viale La Plaia ha un totale di 238 posti letto (96 in camera singola, 122 in doppia e 20 riservati a studenti con disabilità); Gli appartamenti di via Sassari dispongono di 22 posti in camera doppia; lo studentato di via Businco offre 82 posti (6 in camera singola e 76 in doppia); la Casa dello studente di via Biasi offrirà 54 posti alloggio totali (26 in camera singola e 28 in doppia).

