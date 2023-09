In debito d’ossigeno il 118 

I militi sono troppi pochi e le ore di servizio del 118 da ieri sono dimezzate. L’associazione volontari Lanusei, presieduta da Gennaro Esposito, ha dovuto prendere un’amara decisione: ridurre di dodici ore il servizio di emergenza urgenza. Dal 2010 l’Avl lanuseina garantiva il 118 ventiquattro ore su ventiquattro. «Lasciamo per ora il servizio notturno – spiega Esposito – siamo costretti a fare solo il diurno perché mancano le risorse umane. Siamo molto dispiaciuti e vorremmo aiutare la popolazione ma abbiamo le mani legate. Sarebbe necessario che in tanti si avvicinassero al mondo del volontariato. La formazione dei volontari verrebbe fatta in sede».

Un vuoto

Viene meno un servizio fondamentale in Ogliastra, unico nella zona per i paesi vicini a Lanusei come Elini, Ilbono e Arzana, per citarne. Ora dovranno attendere, in caso di urgenza, la disponibilità dell’ambulanza più vicina, che potrebbe arrivare da Tortolì o da Bari Sardo. Le tempistiche del soccorso notturno potrebbero dunque dilatarsi con conseguenze negative nei primissimi aiuti. La riduzione delle ore è già stata comunicata ad Areus Sardegna e alla centrale del 118 di Sassari. La penuria di personale va a interferire anche con le altre attività svolte dall’Avl, quali dimissioni dall’ospedale o trasporto delle persone da casa verso il nosocomio o il trasferimento in Rsa ma anche i presidi durante le manifestazioni. «Ci stanno arrivando richieste da tutta Ogliastra – dicono dall’Avl – ma non riusciamo ad ottemperare alla domanda perché non abbiamo volontari».

L’appello

Per espletare i turni giornalieri di 118 (mattina, pomeriggio e notte) servono almeno nove persone. Le stesse, come da norma, non possono assolutamente svolgere altre mansioni. «Le persone in turno h 24 devono essere presenti in sede – proseguono dall’Avl – e devono attendere la chiamata di soccorso. Non possono occuparsi di altro come per esempio di una dimissione. La squadra è legata all’emergenza, requisito fondamentale dettato dalla convenzione 118». Più persone consentirebbero anche la copertura di tutti i servizi aggiuntivi. I volontari si appellano alla popolazione affinché arrivi all’Avl nuova linfa.

