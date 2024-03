In Davis Olanda,  Belgio e Brasile  le rivali dell’Italia 

Saranno Olanda, Belgio e Brasile le avversarie dell'Italia, campione in carica, inserita nel Girone A delle Davis Cup Finals 2024. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri saranno impegnati all'Unipol Arena di Bologna dal 10 al 15 settembre. Il sorteggio della fase a gironi si è svolto a Londra, nella sede dell’Itf con il presidente David Haggerty e il direttore delle Davis Cup Finals Feliciano Lopez. Ii quattro gruppi saranno ospitati anche dalle confermate Valencia (Spagna) e Manchester (Gran Bretagna) e dalla new-entry Zhuhai (Cina).

Miami al via

Intanto è iniziato con il tabellone femminile il torneo di Miami che vede impegnate cinque italiane: Jasmine Paolini (testa di serie n. 12, già ai trentaduesimi), Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti (49 Wta) che, però, ha debuttato ieri perdendo contro la qualificata americana Taylor Townsend (72) per 6-3, 3-6, 4-6.

In campo maschile, con Jannik Sinner seconda testa di serie dietro Carlos Alcaraz e impegnato a difendere i punti della finale del 2023, ci sono altri sette italiani nel tabellone principale, compresi il fresco finalista di Phoenix, Matteo Berrettini (ranking protetto) e Lorenzo Musetti che salta il primo turno in quanto testa di serie. L’ultimo a entrare, dall’ultimo turno delle qualificazioni, è stato ieri Andrea Vavassori (148 Atp), che ha superato il pariclassifica monegasco Valentin Cacherot, per 6-2, 4-6 7-6 con qualche apprensione di troppo (conduceva 4-0 e servizio nel 2° set). Il torinese giocherà anche il doppio con Simone Bolelli.

Choc Sabalenka

Intanto Miami è scossa dalla morte di Konstantin Koltsov, 42enne fidanzato di Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è stato trovato morto all'età di 42 anni. Koltsov, che aveva giocato anche con i Pittsburgh Penguins nella Nhl, si trovava a Miami per attendere il debutto della fidanzata, previsto per venerdì e adesso in fortissimo dubbio. La coppia aveva cominciato a frequentarsi nel giugno 2021. Cinque anni fa, Sabalenka aveva perso improvvisamente anche il padre, Sergey, all'età di 43 anni, anche lui ex giocatore di hockey.

