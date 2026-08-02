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Ciclismo.
03 agosto 2026 alle 00:24

in danimarca riecco van aert balsamo seconda a ginevra 

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Costretto a rinunciare al Tour de France per un infortunio a un gomito non perfettamente risolto, il belga Wout Van Aert si è parzialmente consolato conquistando il successo nel Giro di Danimarca dopo aver vinto tre delle cinque tappe. In quella di chiusura, vinta ieri in volata dal danese Rasmus Pedersen, Van Aert è riuscito a evitare di essere coinvolto in una rovinosa caduta a 250 metri dal traguardo, che ha visto diversi corridori finire contro le transenne. Il corridore della Visma-Lease a bike parteciperà alla Vuelta a partire dal 22 agosto e poi gareggerà ai Mondiali di Montreal a fine settembre.

Tour Femmes

Elisa Balsano deve inchinarsi allo strapotere di Lorena Wiebes nella seconda tappa del Tour de France femminile, Aigle-Ginevra di 147,9 km. La maglia gialla bissa con un’imperiosa volata il successo del giorno prima a Losanna e rafforza il primato in classifica. Dopo la piemontese della Lidl-Trek, nella top 5 di giornata c’è anche Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco). Entrambe erano cadute nella prima tappa. Oggi Ginevra-Poligny di 156,5 km.

Balliana decimo

Secondo piazzamento nella top 10 per Andrea Balliana, il più giovane dei due fratelli di Arborea che gareggiano come Juniores nella Ecotek Zero24. Nella Forenza-Maschito, di 109,800 km, tappa finale del Giro dell’Aglianico del Vulture, in Basilicata, è arrivato un decimo posto che fa il paio con il quarto della breve crono inaugurale. Per Enirco, invece, giornata senza acuti al 53° Giro del Ponte, 114,480 km in Veneto.

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