«In cucina mancano gli alimenti, stop alle lezioni pratiche» 

Nella scuola non ci sono derrate alimentari e gli allievi non possono fare le lezioni pratiche di cucina. Accade da qualche tempo nell’istituto alberghiero Azuni di Pula, dove ieri gli studenti hanno protestato davanti ai cancelli. Chiedono di potersi esercitare ai fornelli e completare la formazione nel miglior modo possibile.

«È una situazione che ormai dura da tanto tempo – dice Giorgia Emanuela Tuveri, la rappresentante degli studenti –speriamo che riescano a reperire fondi per acquistare le derrate alimentari e consentirci di fare le lezioni pratiche in cucina. I problemi, in ogni caso, sono tantissimi: nei bagni dei maschi mancano le porte e nella sala convegni non c’è l’aria condizionata. Per questa ragione abbiamo deciso di protestare e far sentire la nostra voce e ci siamo mobilitati per organizzare la manifestazione davanti all’ingresso della scuola. Speriamo che nel più breve tempo possibile l’attività didattica si possa svolgere nel migliore dei modi. C’è in ballo la nostra formazione e una volta conclusa la scuola vogliamo essere pronti per entrare nel mondo del lavoro con la miglior preparazione possibile».

Ieri mattina gli studenti hanno organizzato un sit-in davanti all’ingresso dell’istituto. Alcuni ragazzi sono entrati in aula e hanno seguito le lezione. La dirigente Jessica Cappai ha spiegato che sono cambiate le regole per l’approvvigionamento dei prodotti alimentari a scuola. «Sappiamo bene che gli studenti esprimono le loro esigenze e necessità anche con queste manifestazioni – afferma Cappai – al rientro dalle vacanze abbiamo ultimato l’utilizzo di tutte le provviste. Da gennaio sono cambiate una serie di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici quindi con l’utilizzo di piattaforme elettroniche necessarie. Progressivamente in tutte le sedi, sia in quella di Pula ma non solo, si stanno utilizzando i generi alimentari presenti e si sta garantendo l’approvvigionamento dei prodotti per il futuro».

