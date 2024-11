In crociera per scoprire hotel e ristoranti 

Potrebbe essere una delle tanti navi che sbarcano croceristi “mordi e fuggi”, invece no. La Mega Victoria, della Corsica-Sardinia Ferries (le navi gialle), partita da Tolone e, dopo una tappa ad Ajaccio in Corsica, arrivata ieri mattina in città con 670 passeggeri, ha lo scopo di far scoprire le città dove attracca ai suoi ospiti. A bordo tutti i servizi e le offerte, dalla spa alla discoteca, dal ristorante al cinema, che però funzionano a pieno regime solo durante la navigazione perché i turisti sono liberi di scendere con l’auto o la moto. C’è anche, come successo ieri, chi ha preferito avventurarsi a piedi nelle stradine del centro storico alla ricerca di un ristorante tipico. «Qualcuno dormirà in uno degli alberghi cittadini», spiega il comandante Gabrielle Campoccio, 37 anni, di Livorno, mentre studia gli ultimi dettagli con Michele Pons, a capo dell’agenzia marittima che offre l’assistenza alla nave.

Un nuovo modo di fare turismo che certamente sarà ben visto da ristoratori, albergatori e commercianti in genere. Tornerete? «Spero di sì», confessa il comandante. «Anche perché la mia compagnia sta studiando il capodanno in navigazione da Cagliari a Tolone, via Ajaccio.

RIPRODUZIONE RISERVATA