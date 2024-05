In crescita la passione per gli scacchi 

Buona la prima per il torneo non omologato del circolo Scacchi Ogliastra organizzato al Black Moon di Lanusei. Prossima data, il 9 giugno a Tortolì. Sono arrivati partecipanti più o meno esperti da Cagliari, Olbia, Tertenia, Ilbono, Tortolì e Girasole per il primo torneo organizzato dal neonato circolo che ambisce a unire il territorio sotto la passione per gli scacchi. Presenti, Danilo Mallò presidente della federazione regionale sarda e il maestro Enrico Santilli che ha coordinato il torneo. In tutto 26 partecipanti e un podio tutto cagliaritano di giocatori navigati, ma con tutte le promesse per coinvolgere sempre più giocatori e partecipare alle competizioni. A un passo dal podio Matteo Murgioni di Ilbono e Mirko Aresu di Lanusei, tra i soci fondatori del circolo.

«Come primo torneo – dice Aresu – è andato molto bene, la partecipazione al circolo e l’interesse sono in aumento. Il 9 giugno saremo a Tortolì, speriamo che aderiscano anche gli altri comuni perché l’obiettivo è fare tornei in tutta Ogliastra e creare una squadra. Per il futuro, inizieranno anche le lezioni, corsi di scacchi per adulti, per chi vuole migliorarsi, progetti con le scuole». Nel frattempo, il circolo Scacchi Ogliastra apre i battenti ogni mercoledì, dalle 18, al museo civico Franco Ferrai, dove i giocatori si incontrano, si sfidano e mettono alla prova le loro abilità sulla scacchiera.

