In crescita la cittadella commerciale 

Una strada senza commercio è un luogo di passaggio, una strada con il commercio è un centro di incontro. E da semplice luogo di passaggio qual era, quasi in un batter d’occhio l’incrocio di strade alla periferia di Suelli si è trasformata in un’area commerciale in continua e costante evoluzione. È quasi una cittadina nella cittadina quella che, già dalla Statale 128, si prende la scena attirando l’attenzione delle centinaia di automobilisti che ogni giorno arrivano a Senorbì attraversando la Trexenta. E dove poi si fermano per i loro acquisti.

Varietà merceologica

I punti vendita di più recente inaugurazione sono un negozio di scarpe e uno di abbigliamento: due grossi esercizi commerciali, franchising di aziende leader nel mercato italiano della moda per tutta la famiglia (abbigliamento, calzature, borse, occhialeria, bigiotteria), di quelli presenti da anni nei più importanti centri commerciali dell’hinterland di Cagliari e della zona industriale di Sestu. Attività che hanno arricchito la già vasta offerta per i consumatori nella quale compaiono il discount di alimentari e generi di largo consumo; il centro diagnostico e radiologico convenzionato Asl; la parafarmacia; il negozio specializzato nel settore della bellezza, benessere e igiene per la casa; il bar con pasticceria e punto ristoro; la rivendita specializzata nei prodotti dedicati a bricolage, fai da te, manutenzione e miglioramento di casa e giardino, accessori auto, moto e bici, prodotti per l’alimentazione e la cura degli amici a quattro zampe. «Anche la nostra attività, come tutta l’area, è in costante via di sviluppo», dice Simone Mulas, titolare del bar pasticceria: «Stiamo per realizzare alcuni interventi di rinnovamento che completeremo entro i primi di giugno».

Il pioniere e l’erede

La rivoluzione del commercio nell’ex periferia deserta nasce dall’intuizione di Mondo Melis, imprenditore di Selegas scomparso nel luglio 2021 che per primo aveva deciso di trasferire – ingrandendolo – il supermercato di famiglia dal centro del paese alla lottizzazione all’uscita per Suelli. Quella che a molti era sembrata una follia, in breve tempo si è dimostrata una scommessa vinta. L’erede del suo sogno visionario è il figlio Riccardo che, dopo aver inaugurato un locale a disposizione per chi vuole organizzare feste, cerimonie o anche incontri e convegni di vario tipo, ha in mente un altro progetto di riqualificazione dell’area: «Vorremmo realizzare un parco verde con giochi per bambini in un terreno di proprietà del Comune che ora non è utilizzato». Perché una strada con il commercio è anche un centro di incontro.

