In crescita gli infortuni sul lavoro 

Una panchina bianca dedicata a tutti tutti gli infortuni sul lavoro e in memoria di Tonino Sechi. È stata benedetta sabato sera a Nuoro dal parroco don Mario Mula e intitolata in ricordo di Tonino Sechi, storico presidente dell’Animl. Una manifestazione toccante dove il vicepresidente dell’associazione degli ex consiglieri regionali Benedetto Barranu ha tracciato un profilo di Sechi, eletto nel 1987 in Regione dove è rimasto fino al 1994.

Barranu ha ricordato soprattutto l’impegno nelle proposte di legge, interpellanze e interrogazione a favore del lavoro, della tutela degli invalidi e della sanità. Alla cerimonia ha fatto gli onori di casa il presidente provinciale dell’Anmil, Michele Tatti, che in una breve relazione ha parlato di preoccupanti dati aggiornati a fine ottobre sul fenomeno degli infortuni sul lavoro nella provincia di Nuoro e sulle liste d’attesa nelle Asl.

«Morti sul lavoro - ha detto - che a Nuoro calano da sei a quattro. Ma non illudiamoci però - ha ammonito - perché se nella nostra provincia calano i morti, registriamo un preoccupante record degli infortuni: 1.273 contro i 1.185, corrispondente al 7,4 per cento, tra le percentuali più alte d’Italia dove la variazione media e dell’0,4 per cento».

