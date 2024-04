In crescita esposti e denunce contro i maltrattamenti: a Cagliari decine di processi 

La condanna più recente inflitta dal Tribunale di Cagliari è di poco più di una settimana fa: il proprietario di un cane di grossa taglia, residente a Pirri, è stato condannato a un mese di reclusione, con la pena convertita in una sanzione in denaro che è stata confermata dal giudice dopo che era stato impugnato il decreto penale di condanna. L’accusa? Aver lasciato per qualche ora il suo animale al caldo, confinato per ore in un piccolo balcone dell’appartamento, nel corso di un afoso pomeriggio di settembre di quattro anni fa. In casa non c’era nessuno e la povera bestia, dopo la segnalazione dei vicini, era stata salvata dai Vigili del fuoco che l’avevano prelevata con l’autoscala e idratata. All’intervento aveva partecipato anche una pattuglia della polizia che aveva denunciato il proprietario dell’appartamento e dell’animale, facendo così scattare l’azione penale.

I procedimenti

Nel capoluogo, almeno negli ultimi anni, risultano in aumento il numero di condanne e procedimenti legati ai maltrattamenti, puniti dall’articolo 544 ter del Codice penale. Chiunque – recita il codice – per crudeltà o senza necessità, provoca una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue capacità fisiche è punito con la reclusione da tre a 18 mesi e con una multa da 5 a 30mila euro. Stessa pena viene applicata a chi somministra alle bestie delle sostanze nocive e viene aumentata se, da tali comportamenti, se ne causa la morte. Lo scorso anno sono state una decina le condanne inflitte (tra i 2 e i 6 mesi di reclusione, tutte convertite in pene pecuniarie), mentre i procedimenti ancora pendenti in Tribunale sono circa il doppio. Negli anni precedenti avevano sempre oscillato tra i quattro ed i sei procedimenti l’anno definiti, mentre i fascicoli iscritti in Procura sono sempre stati numerosi per via delle tante segnalazioni, molte delle quali anonime.

Esposti degli animalisti

Tra i fattori che influenzano il numero dei procedimenti iscritti e definiti c’è sicuramente una maggiore attenzione al tema dei maltrattamenti, con anche una maggiore attività delle associazioni animaliste che spesso, oltre a garantire con il volontariato la sopravvivenza di tante bestiole, supportano anche direttamente le denunce e seguono l’andamento delle cause. Tra i procedimenti penali da segnalare ci sono quelli nei confronti di alcuni privati che sono stati denunciati per aver disperso alcune colonie feline autorizzate dalla Regione e dunque tutelate dalla legge, in qualche caso provocando anche il decesso di alcuni gatti. È il caso di un privato che, nella zona dell’ex stadio di Sant’Elia, avrebbe sguinzagliato deliberatamente il proprio cane contro alcuni mici che venivano sfamati e accuditi dai volontari. Un altro procedimento penale, invece, è stato aperto e archiviato di recente nei confronti di un allevatore del Cagliaritano che – stando alla querela formulata da alcuni cittadini – avrebbe maltrattato alcuni pastori maremmani: le bestie che vigilavano sul suo gregge apparivano denutrite e in un cattivo stato di salute. Le indagini dei carabinieri hanno dimostrato che gli animali non erano denutriti, bensì affetti da una malattia incurabile e che il proprietario dell’azienda aveva già fatto intervenire il veterinario.