In costruzione il nuovo asilo nido 

A Oliena è in fase di realizzazione un nuovo fabbricato da destinare ad asilo nido. «L'edificio sorgerà a Mussudorrai, nella parte bassa del paese, una zona in espansione residenziale - dice il sindaco Bastiano Congiu -. Quest'area l'abbiamo scelta anche per la possibilità di avere, in futuro, grandi spazi verdi in grado di trasformarsi in modo flessibile anche in luoghi di condivisione».

L'importo complessivo del progetto ammonta a un milione di euro, i lavori per la realizzazione dureranno circa due anni. «La struttura è stata progettata con la massima attenzione alla sostenibilità dei materiali e all'efficientamento energetico. Il nuovo asilo nido rientra inoltre tra i servizi a supporto delle famiglie volti a migliorare lo sviluppo della nostra comunità potrà ospitare almeno trenta bambini, di cui dieci nella fascia 3-12 mesi e venti della fascia d'età compresa tra i 13 e i 36 mesi».

