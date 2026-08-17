In Costa Verde sfilano le aspiranti Miss Universo 

Sarà il Front’e Mari di Pistis, nella Costa Verde, a ospitare la finale regionale di Miss Universo Sardegna 2026. L’appuntamento è per giovedì 20 agosto a partire dalle 20,30 per una serata che unirà bellezza, moda, danza e spettacolo.

Madrina dell’evento sarà Lucilla Nori, Miss Universe Italy in carica: lo scorso anno ha rappresentato l’Italia a Miss Universe 2025 in Thailandia. La serata sarà condotta da Anthony Peth, con le coreografie di Francesco Sassu. Tra gli ospiti la ballerina internazionale Luna Dechicu, originaria di Macomer, la campionessa mondiale di danze orientali Katia Malika e la dodicenne Maria Francesca, allieva dell’Accademia ucraina di balletto internazionale di Milano.

Spazio anche alla moda e all’artigianato sardo.

Il concorso è organizzato per il secondo anno da Alessia Ghisoni. Dalla finale usciranno tre vincitrici regionali, ma una sola conquisterà la fascia di Miss Universo Sardegna 2026 e rappresenterà l’Isola alla finale nazionale. Le tre vincitrici partiranno il 24 agosto per la Puglia, dove affronteranno le selezioni che porteranno alle 21 finaliste. La finale nazionale è in programma il 30 agosto a Villa Cafiero, in Puglia.

Le iscrizioni alla finale regionale sono ancora aperte. L’accesso alla serata di Pistis sarà invece riservato agli ospiti su prenotazione.

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