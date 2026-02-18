In Costa Verde la prima area camper 

Alla scoperta della Costa Verde, in camper e col cane tra la spiaggia di Piscinas, perla del litorale del Comune di Arbus, e il villaggio turistico di Portu Maga. Dopo tre anni di attesa e cinquantamila euro della Regione nel cassetto, arriva la prima area di sosta a trecento metri dal mare. Già dalla stagione 2026 stop a caravan, roulotte e mezzi vari che da almeno trent’anni si materializzano ovunque: su spiagge e scogliere, ai piedi delle dune, negli spazi verdi e nel lungomare della località turistiche, da Senna ’e S’Arca a Pistis a Torre dei Corsari fino a Piscinas, passando per Portu Maga e Gutturu ‘e Flumini.

Il progetto

I lavori per complessivi 82mila euro sono appaltati, i camperisti entro aprile troveranno la giusta soluzione al problema sosta. L’area sarà dotata di dodici stalli, cui dieci di dimensione standard e due riservati ai mezzi attrezzati per persone disabili, garantendo a tutti gli ospiti della cittadina del Linas accessibilità e inclusione sociale. Inoltre, andare al mare col camper e con l’amico fido non sarà più un ostacolo: è prevista la realizzazione di una zona dedicata agli animali da compagnia, a conferma dell’attenzione verso un turismo sempre più attento alle esigenze delle famiglie e dei viaggiatori con amici a quattro zampe. Infine due posti auto dotati di colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale. «L’opera – dice il sindaco, Paolo Salis - rappresenta una risposta concreta alla carenza di servizi turistici lungo i 47 chilometri della costa, un segnale forte della volontà del Comune nello sviluppo di Arbus, una destinazione attrattiva, moderna e competitiva. Un passo importante sulla ruota della valorizzazione del territorio che auspichiamo possa essere il punto di partenza per i futuri amministratori».

Lo sviluppo

Salis è convinto che, con l’avvio della stagione turistica a Pasqua, «l’area sarà affidata in concessione e potrà essere ulteriormente ampliata in termini di capacità ricettiva, di risposte reali alla crescente domanda del turismo itinerante con i siti minerari di Montevecchio ed Ingurtosu». L’assessore al Turismo, William Collu, ricorda: «Il complesso e sofferto iter burocratico per un servizio che mancava, arriva in momento in cui non è più solo per l’estate, ma per tutto l’anno. Fine della sosta selvaggia e di danni all’ambiente, in particolare alle dune di Piscinas, da sempre ferite dai camper che le attraversano lasciando solchi profondi».

La minoranza

«Quando si realizzano opere - commenta Agostino Pilia - a sostegno del settore del turismo che per noi è molto importante, la condivisione è totale. Speriamo che non resti l’eterna incompiuta, gemella di quella in via Angioy». Gianni Lussu aggiunge: «Ben venga un’area attrezzata a servizio dei camperisti. Non resta che l’attesa di veder parcheggiati i mezzi, tutta salute per l’ambiente».

