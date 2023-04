In Costa Smeralda negozi e locali restano ancora chiusi 

Una Pasqua a sorpresa, quella che si prevede a Olbia e in Gallura che, diversamente dalle precedenti, si aspetta di accogliere turisti alla ricerca delle bellezze naturalistiche dell’entroterra. Non il tradizionale turista attratto dal luccichio del mare e dei lustrini della Costa Smeralda, dicono gli operatori, ma un viaggiatore alla scoperta del territorio.

All’ufficio turistico di Olbia, a marzo, hanno contato un numero significativo di appassionati di escursionismo alloggiati in città e tanti camperisti di passaggio. Presenze che sembrerebbero tracciare il trend per le festività pasquali, già a partire da questo fine settimana. A confermare la tendenza, negli ultimi giorni, la richiesta da parte delle strutture ricettive cittadine all’Infopoint di mappe del territorio, con i siti archeologici e le reti sentieristiche. «Pasqua si posiziona, ancora una volta, come crocevia tra il turismo di prossimità e il viaggiatore oltremare», dice l’assessore al Turismo, Marco Balata. E aggiunge: «Ci siamo resi conto che il fascino della Gallura e del Monte Acuto, in questo periodo, è adatta a qualsiasi tipologia di turista ma particolarmente amato da chi cerca un legame più intenso anche con l’entroterra e con le nostre tradizioni: un turismo esperienziale sul quale stiamo lavorando da anni per offrire un imprinting più profondo con le bellezze della nostra isola». Sorpresa di Pasqua, anche, a Porto Rotondo, dove, storicamente le festività pasquali inaugurano la stagione estiva: in quelle del 2023, invece, hotel, locali e boutique del borgo rimangono chiusi e ai pochi proprietari delle seconde case in arrivo non restano che le spiagge.

RIPRODUZIONE RISERVATA