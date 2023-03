In corteo sulla spiaggia della morte 

Sono arrivati da tutto il centro sud. Donne, uomini, bambini italiani e stranieri, rappresentanti istituzionali, sindacalisti e semplici cittadini. In migliaia hanno sfilato per le strade di Steccato di Cutro dove appena 15 giorni fa è avvenuta una delle più gravi stragi di migranti nel naufragio di una imbarcazione a un centinaio di metri dalla spiaggia. Una massa imponente di persone, poco più di 5000, arrivata con oltre 30 pullman e mezzi propri da diverse regioni. Tutte unite da un proposito, quello del nome dato alla manifestazione promossa da Rete Asilo: “Fermare la strage subito”. Intanto sono stati recuperati altri 3 corpi, 2 bambine. In totale le vittime ora salgono a quota 76.

Le voci

Il corteo è stato aperto dalla croce realizzata con parte del relitto della nave portata a turno dai partecipanti. Tra loro anche Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, il comune diventato famoso in tutto il mondo per l’accoglienza che vi veniva praticata. «Certe volte - ha detto - mi vergogno di essere un cittadino occidentale». Anche i giornalisti della stampa locale e nazionale che da 15 giorni stanno seguendo la vicenda, hanno partecipato portando al collo una stampa che riproduceva il badge di Amarkhel Torpekai, la giornalista morta nel naufragio. Decine i sindaci ed amministratori presenti, tra cui quelli di Crotone Vincenzo Voce, e di Catanzaro Nicola Fiorita. Alcuni amministratori sono arrivati anche da fuori regione. Come Detjon Begaj, consigliere comunale di Bologna delegato da sindaco Matteo Lepore: «Siamo qui perché non si può essere altrove». Tra i sindaci Raffaele Falbo, primo cittadino di Melissa, dove nel gennaio del 2019 la popolazione scese in spiaggia di notte a salvare i migranti la cui barca era naufragata: «Vogliamo far capire a chi governa il nostro Paese che salvare vite umane in mare è un obbligo». Il lunghissimo corteo si è svolto pacificamente. Un solo momento di tensione, quando una donna da un balcone ha inveito contro i manifestanti, alcuni dei quali le hanno risposto cantando “Bella ciao”, che ha fatto da colonna sonora anche grazie a Diego, Emilia Giusi e Nicoletta Cristina, papà e due figlie di Catanzaro che l’hanno suonata con chitarra e violini per tutto il tragitto.

Lo scontro

Un’altra canzone è invece al centro di un caso politico. Dopo che ieri sui social è circolato il video (postato dal giornalista Nicola Porro) in cui si vedono Giorgia Meloni e Matteo Salvini cantare “La canzone di Marinella”, durante la festa del cinquantesimo compleanno del segretario leghista. Immagini di un divertito karaoke della premier e del suo vice, che prima diventano virali in rete e poi provocano l'indignazione delle opposizioni. Una vicenda apparentemente minimale che però ha riacutizzato le proteste scoppiate durante e dopo il consiglio dei ministri di qualche giorno fa a Cutro. In più, ad amplificare lo scontro politico la coincidenza temporale della diffusione del duetto rilassato dei due leader con il clima di dolore che si è registrato alla manifestazione nella cittadina calabra dove il mare continua a restituire i corpi delle vittime, tre solo nella giornata di oggi. Due sentimenti stridenti, uno di spensieratezza, l’altro di lutto, notato da molti, nelle stesse ore in cui in tutto il Paese continuano numerosissimi gli sbarchi di altri migranti, da Lampedusa ad Augusta.