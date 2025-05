In corteo per il paese a bordo della mitica 500 

Una passione per gli amanti del mondo dei motori e delle auto che hanno fatto la storia dell’Italia. A San Gavino in via Roma torna domenica il raduno della Fiat 500 e delle macchine d’epoca: la manifestazione, giunta alla 23esima edizione, è organizzata da “Gli amici della 500 di San Gavino Monreale”. All’iniziativa, coinvolge appassionati provenienti da tutta la Sardegna, ci si potrà iscrivere dalle 9. Sarà possibile ammirare sino alle 11,30 quando ci sarà la partenza per un giro turistico di San Gavino, paese dei murales realizzati dai volontari dell’associazione culturale “Skizzo” e,in via Eleonora d’Arborea, dal pittore Sergio Putzu. Le 500 percorreranno in corteo via Roma con brevi soste per ammirare le opere e anche la casa museo “Dona Maxima” in via Amsicora 21 gestita dall’associazione Sa moba sarda.

I festeggiamenti si concluderanno con le classiche premiazioni dell’auto più vecchia, più giovane, più sgangherata, più lontana e più originale. “Questa macchina», spiegano gli organizzatori, «ha fatto la storia della nostra gioventù. La 500 non aveva un costo eccessivo e permetteva di spostarsi dappertutto». Nel Medio Campidano i circoli della 500 sono sempre di più. Oltre a San Gavino ci sono tanti iscritti a Sardara, Villacidro, Pabillonis, Guspini Sanluri e Uras. Per informazioni: 393-5739741, 340-6179270 e 347-0129087. (g. pit.)

