In corteo per chiedere lo stop del cantiere ai piedi del monte Linas 

Si sono ritrovati in piazza in 400, ieri a Villacidro, per la fiaccolata organizzata dal comitato Contro l'eolico insieme a un gruppo spontaneo di cittadini preoccupati per il rapido procedere del cantiere della ditta Das Villacidro alle pendici del monte Linas. Dopo le irregolarità riscontrate nelle scorse settimane irregolarità da Genio civile e Forestale, tuonano dal microfono gli attivisti fra gli applausi dei presenti, «non è seguito, come tutti speravamo, il blocco del cantiere che nulla porta a noi villacidresi, anzi ci nuoce perché è l’ennesima fonte di inquinamento. Questa fiaccolata vuole anche sensibilizzare i nostri concittadini a non svendere le terre per progetti speculativi, perché vendere la propria terra è una sconfitta per sé e per la comunità».

Presenti anche rappresentanti dell'amministrazione comunale (il vicesindaco Dario Piras e l’assessore all’Ambiente Marco Erbí) e sostenitori dei principali comitati e movimenti sardi contro la speculazione energetica e la difesa del territorio. «È fondamentale sostenere tutte le iniziative per la protezione del territorio», spiega Rita Corda, del comitato No Tyrrhenian Link, a Villacidro insieme a Giulia Lai, avvocata che ha presentato un esposto in Procura contro il progetto: «Il cavo di trasmissione che si vorrebbe far approdare nei nostri territori di Selargius e Quartu, fra la campagna e l’oasi marina di Terramala – prosegue Corda – è l’esempio lampante della servitù energetica cui si vuole relegare la Sardegna. Un progetto sovrastimato per le necessità energetiche dell’isola e dei suoi abitanti utile solo a trasportare l’energia verso la Sicilia e la Penisola. Un progetto a oggi illegale, perché non è stato realizzato nei 180 giorni successivi al decreto Draghi e approvato senza coinvolgere gli abitanti del territorio», conclude.

Cittadini villacidresi e attivisti sono arrivati alla spicciolata all'appuntamento fissato per le 18,30 nella centrale piazza Zampillo con torce a batteria e cartelli di protesta. Mezz’ora dopo la piazza era piena, con la voglia di camminare verso un obiettivo comune, riassunto nel manifesto dell'incontro: “Santu Miali. Fermiamo il cantiere”.

Quasi assenti le nuove generazioni, quelle dei nativi digitali. Gli “over” hanno invece scelto la piazza e la strada come luogo di incontro. Compatta la contrarietà a ogni forma di speculazione energetica e devastazione ambientale in Sardegna, tutti d’accordo sulla necessità di sollecitare un intervento delle autorità competenti finalizzato a sospendere i lavori nel cantiere. Le irregolarità sanzionate alla Das i primi di agosto, nei mesi scorsi erano state segnalate in Consiglio comunale dal gruppo di opposizione di Assemblea Permanente, ampiamente rappresentato in corteo, a partire da Antonio Muscas: inviarono in Procura anche un reportage fotografico che mostrava violazioni e mancata sicurezza nei luoghi del cantiere, fra cui l'interruzione di un corso d'acqua e l'occupazione non autorizzata di terre gravate da usi civici.Dalla piazza, dov’era allestito un banchetto informativo con la raccolta firme per sollecitare un Consiglio comunale straordinario pubblico in cui discutere la situazione nel cantiere dell'eolico di Santu Miali e chiederne la sospensione, i manifestanti si sono uniti in un corteo al grido di “A foras speculatori e pale eoliche”. Direzione: il Municipio, raggiunto all’imbrunire.

RIPRODUZIONE RISERVATA