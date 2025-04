In corteo contro il decreto sicurezza 

Si sono ritrovati ieri sera in piazza Repubblica per poi avviarsi, in corteo, fino a piazza Yenne: un gruppo di un’ottantina di persone ha protestato ieri contro il decreto sicurezza approvato dal Governo venerdì. La manifestazione, pubblicizzata sui social, è stata seguita da un presidio della Polizia. Una manifestazione pacifica e senza momenti di tensione.

L’iniziativa, organizzata da A Foras e Casteddu Antifascista, ha visto il ritrovo in piazza Repubblica. «Il ddl 1660 è passato e due modifiche ridicole sono bastate a trasformarlo in un decreto legge e a farlo entrare in vigore nottetempo, con un colpo di mano in pieno stile fascista», hanno evidenziato gli organizzatori. «Non possiamo arrenderci adesso. Custa est s’ora». Il gruppo è stato poi seguito nel corteo, non preavvisato, dalla Polizia: in campo Digos, Scientifica, Reparto Mobile. Non ci sono stati disordini.

