In corteo con i cani: giustizia per Zeus 

Una passeggiata quasi silenziosa, scandita solo dal nome del cane che, qualche giorno fa, è stato freddato da due colpi di fucile mentre cercava di difendere il suo territorio. Un lungo corteo, con tanti amici a quattro zampe, ieri pomeriggio ha invaso il lungomare per chiedere «giustizia per Zeus», un pastore maremmano di tre anni ucciso da un uomo armato che si era introdotto nel terreno confinante con quello del suo padrone, in località Su Trambuccone, una zona frequentemente presidiata da cacciatori nelle giornate aperte alle battute.

Organizzata dalla Lida sezione di Olbia, la manifestazione è partita dal campo sportivo Bruno Nespoli e si è conclusa davanti al Municipio, con una raccolta firme. «Rivolgiamo un appello accorato al sindaco, alla Giunta e a tutte le autorità del territorio: camminate al nostro fianco, mostrate alla cittadinanza che le istituzioni non voltano le spalle di fronte a un crimine simile e che pretendono sicurezza e giustizia», dicono dall’associazione animalista che, due giorni fa, ha depositato una querela al Tribunale di Tempio chiedendo che siano accertate le responsabilità e adottati i provvedimenti previsti dalla legge. Secondo la ricostruzione del proprietario di Zeus, difeso dall’avvocato Jacopo Merlini, il presunto assassino del maremmano, dopo averlo ucciso lo avrebbe afferrato per le zampe con l’intento di trascinare il corpo in un canalone. Nel frattempo il proprietario, richiamato dagli spari, era uscito di casa tentando di difendere il cane ma l’uomo lo avrebbe minacciato puntandogli il fucile in direzione del viso.

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