In corso lo sfalcio delle erbacce 

A Elmas sono ripartiti i lavori di sfalcio, estirpazione, asporto e pulizia delle erbe infestanti. Gli interventi hanno preso il via ieri, termineranno il 5 marzo e verranno effettuati dalle 7 alle 14. Per consentirne il sicuro svolgimento il settore di Polizia locale ha emesso un’ordinanza con cui viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli nelle vie, aree pubbliche e tratti di strada interessati secondo un preciso cronoprogramma.

Verrà sospeso il divieto di sosta istituto per lo spazzamento della strada interessata dallo sfalcio: «I divieti sono necessari - ha spiegato il comandante Marco Pili - per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltreché a tutela dell’incolumità di persone, cose e lavoratori». Lo sfalcio sarà capillare e interesserà tutto il centro urbano.

Inoltre è stata emessa un’ordinanza con la quale sono stati istituiti obblighi e divieti temporanei alla circolazione stradale per lavori di fresatura e di ripristino del manto stradale commissionati dalla società E-distribuzione: nelle vie Del Pino Solitario e San Giorgio, dalle 21 alle 6 fino al 28 febbraio, non si potrà transitare e sostare. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA