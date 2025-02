In corso i nuovi lavori: «Attenti ai basoli» 

«Ma i basoli non sono tutelati?». Nella tarda mattinata di ieri, tra i tanti cagliaritani che passavano in via Roma, qualcuno si poneva questa domanda vedendo il modo in cui la ruspa divelleva i grandi rettangoli di pietra che costituiscono la preziosa e caratteristica pavimentazione della strada.

Da lunedì sono in corso i lavori del secondo lotto dell’appalto per la riqualificazione, tra via dei Mille e Largo Carlo Felice, e i mezzi meccanici delle imprese appaltatrici hanno iniziato a scavare. I basoli dovrebbero essere estratti integri, essere numerati e depositati nell’area di via San Paolo, che finge da area di servizio per questo cantiere. Ma ad alcuni è parso che il trattamento non sia stato conforme alle indicazioni. Polemiche che si erano registrate anche in occasione dei lavori del primo lotto, che hanno richiesto circa due anni per essere conclusi. Questi dovrebbero durare pochi mesi e concludersi quest’estate. A meno che – ed è probabile - non vengano trovati reperti archeologici.

