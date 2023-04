In Corsica si indaga sulla cessione dei due fratelli Tramoni ai rossoblù 

In forza al Pisa e prossimi avversari del Cagliari lunedì, i fratelli Matteo e Lisandru Tramoni (classi 2000 e 2003) sono al centro di un caso che coinvolge due Procure: quella di Ajaccio e quella del capoluogo sardo. Sulla cessione dei giocatori dal club corso a quello rossoblù, estate 2020, ha puntato i fari la magistratura francese sospettando che il valore dei calciatori possa essere stato gonfiato a vantaggio delle casse del club titolare del cartellino, il quale in quel modo avrebbe visto aumentare i ricavi manifestando, nel bilancio, una situazione economica migliore di quella effettiva. Così gli inquirenti transalpini hanno aperto un’inchiesta ed emesso un “ordine di indagine europeo” chiedendo ai colleghi cagliaritani di eseguire alcuni approfondimenti investigativi. Due le persone iscritte in Francia, mentre a Cagliari non risultano essere state avviate indagini autonome. Per ora.

Il fascicolo

Ricevuta la domanda, il pubblico ministero Enrico Lussu ha delegato la polizia giudiziaria e proceduto a far sentire, come persone informate sui fatti (dunque semplici testimoni) diverse figure dirigenziali rossoblù, tra cui il presidente Tommaso Giulini e l’allora direttore sportivo Stefano Capozucca. Dopodiché ha sollecitato ai pm d’Oltralpe alcuni chiarimenti riguardo il punto nodale dell’inchiesta (nel codice francese i reati societari non collimano del tutto con quelli italiani), ma ancora non ha avuto risposta. E i lavori sono fermi. L’unico punto certo è l’ipotesi che il valore dato ai due fratelli al momento della cessione fosse stato gonfiato. Da chi, e se sia vero, è tutto da verificare.

La carriera

I Tramoni, cresciuti nell’Ajaccio, erano stati portati in Sardegna nell’estate di tre anni fa. Matteo aveva già disputato oltre 60 partite di Ligue 2, la Serie B francese: «È un giocatore completo», ha detto di lui poco tempo fa Alessandro Agostini, ex allenatore della Primavera del Cagliari, «può fare bene più di un ruolo. Ha giocato poco con noi ma ha qualità tecniche straordinarie ed è sempre stato un ragazzo abituato a seguire alla lettera le richieste tattiche dei suoi allenatori». Lisandru «lo utilizzavo come attaccante esterno a piede invertito o anche come trequartista, può fare entrambi i ruoli. Per me avrà un grande futuro, ha un talento importante, ma deve ancora migliorare sulla fase di non possesso». Tuttavia sono rimasti poco in città. Matteo è stato ceduto in prestito al Brescia in Serie B nel 2021 e lì ha segnato 8 gol in 41 presenze (playoff compresi): non è stato riscattato per la clausola che prevedeva una percentuale sulla rivendita del 50 per cento. Con la retrocessione in B del Cagliari sembrava giunto il momento suo e del fratello Lisandru, che intanto con la Primavera rossoblù aveva collezionato 22 presenze e 5 gol. Invece per risanare le casse della società all’inizio di questa stagione sono stati ceduti al Pisa per una cifra complessiva di circa 4 milioni di euro. In Toscana il maggiore dei due ha collezionato 25 presenze, 4 gol e 2 assist come trequartista o seconda punta; il minore ha giocato poco, solo tre partite.