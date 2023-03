In Corsica le ceneri di un latitante 

Lo aveva promesso ai conoscenti e agli amici, Quirico Carta era sicuro del fatto suo e lo diceva senza esitazioni: «Non andrò mai in carcere». E il buddusoino, nato nel 1960, ha mantenuto l’impegno. I Carabinieri della Compagnia di Ozieri lo hanno trovato in Corsica quindici anni dopo la sua sparizione, è vero, ma Carta non andrà mai in prigione perché è morto nel gennaio del 2018. I militari hanno recuperato, dentro un’urna sepolta nel giardino di una villetta, le ceneri di un uomo cremato nel 2018. Ora è arrivata la conferma (dopo i test del Ris di Cagliari) che i resti sono del latitante buddusoino.

Il tentato omicidio

Carta aveva fatto perdere le sue tracce (14 febbraio del 2008) dopo avere sparato, dentro un bar di Buddusò, contro Luigi Palimodde e Mario Tavanti. I due, feriti, sono sopravvissuti, il loro aggressore si è dato alla macchia e non è stato più rintracciato o visto dalle forze dell’ordine. I Carabinieri, nel 2010, lo accerchiarono in un ovile di Pattada, ma lui riuscì a scappare. Due anni dopo arrivò la sentenza di condanna del Tribunale di Sassari (16 anni di carcere) per il tentato omicidio di Buddusò. E da allora di Quirico Carta non si è avuta più notizia. Adesso i Carabinieri di Ozieri, coordinati dal capitano Gabriele Tronca, hanno ricostruito tutta la storia del latitante, che nel suo passato aveva anche una condanna (interamente scontata) per omicidio: nel 1992 fulminò con una pistolettata un ambulante.

L’amore in Corsica

ll magistrato Giovanni Porcheddu e i Carabinieri hanno lavorato con la DTPJ (Direction Territoriale de Police Judiciaire) della Police Nationale di Ajaccio. E così l’Arma ha verificato che Carta ha ingannato tutti, facendosi passare per un nuorese (una persona che vive in un centro barbaricino, ignara di tutto) grazie a una carta di identità e una tessera sanitaria false. Stando alle indagini, il documento di riconoscimento è stato preparato utilizzando del materiale rubato nel Comune di Fonni nei primi di aprile del 2009. Il buddusoino, dopo la condanna a 16 anni di carcere (17 ottobre 2012), è scappato in Corsica, dove iniziò subito una relazione con una donna. Anche per la compagna era “Antonio”, un sardo venuto a lavorare in un paesino della Corsica sud-occidentale. Lei non sapeva nulla del suo passato, sino a quando non è stata contattata da Polizia di Ajaccio e Carabinieri. Adesso la storia di Carta (che a Buddusò davano latitante in Corsica) sembra essere conclusa.