In Corsica e alle Baleari un “reddito d’insularità” 

«A seconda dei ruoli ricoperti nella pubblica amministrazione ci sono diverse indennità», spiega Isabel Vera, nata nelle Canarie e da 25 anni in Sardegna, dove con la sua associazione Eurinsula si occupa proprio di progetti per creare una rete tra i territori insulari europei. «Anche grazie a questi provvedimenti, che compensano gli svantaggi di vivere su un’isola, la popolazione è aumentata nel corso degli anni. La Sardegna invece segue la tendenza inversa».

In Corsica si chiama «indemnité de résidence», chi abita nelle Baleari o alle Canarie invece parla di «indemnización por residencia», ma il concetto è identico: i dipendenti pubblici che lavorano nelle isole di Francia e Spagna hanno diritto a una voce aggiuntiva nella propria busta paga, per compensare i maggiori costi della vita legati all’insularità. Insegnanti, magistrati, soldati, funzionari di enti locali e ministeri ricevono un compenso speciale in ogni busta paga per il solo fatto di abitare lontano dal Continente. Sarà che nella costituzione spagnola la parola “isole” si legge sette volte, e in quella francese «i territori d’oltremare» sono citati in sei articoli, mentre la Carta fondamentale italiana ha riconosciuto solo da pochi mesi il principio di insularità. Ma la differenza è netta.

Le misure

«A seconda dei ruoli ricoperti nella pubblica amministrazione ci sono diverse indennità», spiega Isabel Vera, nata nelle Canarie e da 25 anni in Sardegna, dove con la sua associazione Eurinsula si occupa proprio di progetti per creare una rete tra i territori insulari europei. «Anche grazie a questi provvedimenti, che compensano gli svantaggi di vivere su un’isola, la popolazione è aumentata nel corso degli anni. La Sardegna invece segue la tendenza inversa».

Dalle Baleari alle Canarie, lo Stato spagnolo riconosce ai dipendenti pubblici un’indennità aggiuntiva variabile a seconda dell’impiego. Un funzionario di prima fascia riceve un compenso di circa 200 euro in più al mese.

I trasporti

Alle stesse categorie di lavoratori è riconosciuta una indennità per le spese di trasporto, che varia da 1.076 a 1.206 euro all’anno a seconda della composizione del nucleo familiare.

In Spagna non esiste un contributo fisso da sommare agli stipendi, ma tutti i cittadini residenti nelle isole hanno diritto a uno sconto del 75% sui biglietti di aerei e navi per qualsiasi destinazione nazionale. Questo significa che per un Ibiza-Madrid o un Palma-Barcellona un residente paga poche decine di euro per un viaggio andata e ritorno nei mesi di bassa stagione, e raramente più di 100 euro in estate, quando le compagnie alzano i prezzi. Il sistema costa 271 milioni di euro all’anno. «E i finanziamenti sono garantiti dallo Stato centrale», ricorda Isabel Vera.

Insomma: nelle altre regioni insulari d’Europa esistono già dei sistemi di compensazione degli svantaggi insulari, e vanno direttamente agli abitanti. Certo, l’indennità di residenza è riconosciuta solo ai dipendenti pubblici, ma in Corsica da tempo è aperto il dibattito sulla possibile estensione delle indennità legate alla residenza anche ad alcune categorie di lavoratori del settore privato.

Gli altri sistemi

Nelle regioni simili alla Sardegna ci sono anche altri meccanismi di riequilibrio degli svantaggi insulari. Le Baleari all’inizio del 2023 hanno festeggiato il Reb, regime fiscale speciale concesso alle isole spagnole, finanziato dal Governo spagnolo con 600 milioni di euro. Dal primo gennaio imprese e lavoratori autonomi di Maiorca, Ibiza, Formentera e Minorca potranno accedere a sgravi del 90% per gli investimenti legati all’innovazione. E le merci prodotte nelle isole potranno beneficiare di un bonus compreso tra il 10 e il 20%.

Nelle Canarie invece è in vigore già da diversi anni un altro regime fiscale agevolato, che riduce l’Iva fino al 7% e prevede importanti sgravi soprattutto alle imprese.

Forse è anche grazie a questi provvedimenti che Corsica, Baleari e Canarie, invece che spopolarsi come la Sardegna, acquistano nuovi abitanti. A Maiorca, Ibiza e Minorca i residenti sono passati dai circa 700mila degli anni Novanta al milione e 200mila abitanti di oggi. E le Canarie? Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e le altre sorelle hanno visto aumentare la popolazione da 1,5 milioni del 1990 fino a oltre 2,2 milioni. Lo stesso percorso hanno seguito le statistiche della Corsica: trent’anni fa i residenti erano poco più di 200mila, ora sono 340mila. La Sardegna invece si muove su un piano inclinato (verso il basso): negli ultimi due anni ha perso circa 36mila abitanti.

