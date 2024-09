In corsia travestita da medico 

Un camice, una mascherina e una cuffietta chirurgica e il gioco sembrava quasi fatto. Un travestimento da medico per tentare di aggirarsi nei reparti dell’ospedale, tutto per frugare negli armadietti, trafugare farmaci e sottrarre beni personali ai pazienti. Il doppio tentativo di furto è stato sventato l’altra notte, giovedì 26, nel reparto di Neurologia, al primo piano del palazzo Clemente Aou di Sassari, dove qualche giorno prima nelle Cliniche, la struttura ospedaliera adiacente, si era verificato un episodio di aggressione. Per ben due volte una donna è riuscita ad introdursi nell’ospedale, spacciandosi prima come operatore sanitario volontario in visita ai pazienti e poi come medico incaricata dalla Direzione sanitaria.

Scoperta

Il personale di guardia, una volta individuata l’intrusa, oltre ad avvertire prontamente il servizio di vigilanza ha anche richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il falso medico è riuscito a scappare senza che nessuno potesse smascherare la sua vera identità. Nel frattempo, acquisite dalla direzione generale, sono in corso le procedure di verifica delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza, presenti all’interno della struttura ospedaliera. Cresce la preoccupazione per infermieri e operatori che si sentono esposti a possibili aggressioni da parte di estranei che si introducono nei reparti con disinvoltura. La “finta” operatrice sanitaria ha avuto il tempo di rubare camice e cuffia. Il medico di guardia ha presentato formale denuncia alla Questura di Sassari. «Al momento - fa sapere il medico in servizio - non risultano danneggiamenti o sottrazioni di beni di proprietà né dei pazienti né degli operatori sanitari. Non risultano, inoltre, sottrazioni di farmaci, custoditi sotto chiave come da normativa, o altri presidi».

Incursione

Nei giorni scorsi un’altra incursione nella sala operatoria delle Cliniche Aou di viale San Pietro. Un uomo si è introdotto nell’ospedale alla ricerca della sua ex compagna, in quel momento di turno. Alterato dall’alcol prima ha aggredito un operatore ausiliario all’interno della sala, solo perché gli aveva chiesto la motivazione della sua presenza in un locale interdetto al pubblico. Così è esplosa la rabbia, ha cominciato ad gridare il nome della sua ex che, spaventata, era riuscita a chiudersi a chiave in una stanza. Ma l’uomo non si è arreso. Neppure le due guardie giurate non armate erano riuscite a fermarlo. Quindi la richiesta dell’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, non hanno fatto altro che constatare che l’uomo si era dato alla fuga. Un incubo che sembrava finito. Invece la mattina successiva l’aggressore si è ripresentato nei parcheggi delle cliniche per accanirsi contro la macchina della sua ex.

La direzione generale non ha esitato a collaborare con la polizia affinché vengano individuati i responsabili.

