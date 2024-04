In corsia con i giovani volontari  

Fra le corsie dell’ospedale San Francesco l’instancabile contributo delle associazioni di volontariato, impegnate a sostegno dei pazienti, a cui non fanno mancare sostegno di ogni tipo, dopo aver effettuato i corsi in team previsti dall’Asl 3.A scendere in campo anche i giovanissimi che, raccogliendo gli appelli dell’Associazione volontari ospedalieri nuorese e iniziando un percorso solidale di cui vanno fieri, dedicano 4 ore per due giorni la settimana fra i reparti di geriatria, medicina e ortopedia (ora chiusa). In piena sinergia col personale sanitario.

La missione

Il 26enne Antonio Piras, stilista di Oniferi, racconta la sua azione anche sui social: «È stata come una chiamata interiore. Ho iniziato prima del Covid, volenteroso di tendere la mano a chi è meno fortunato e trascorre lunghi periodi di degenza. Dopo lo stop pandemico ho ripreso nel mio cammino, raggiungendo Nuoro. Un impegno meraviglioso che non mi pesa. La sinergia col personale ospedaliero è massima, con gli altri volontari pure».

La “missione” di Antonio Piras è chiara: «Tanti pazienti sono anziani, altri giovani. Tutti cercano un parola di conforto o affetto in giornate buie. Facciamo del nostro meglio, fornendo anche consigli e motivando chi soffre a non arrendersi mai. Rifarei tutto e lancio un appello a tanti altri ragazzi affinché entrino nell’Avo. Fare del bene ti arricchisce e rende una persona migliore».

La testimonianza

Anche la 20enne Sara Mutzette, studentessa nuorese, non manca di offrire il proprio contributo pur vivendo in Romania, dove prosegue gli studi in medicina: «Da alcuni mesi vivo nella città di Cluj, ma appena torno in città continuo nel mio percorso al fianco dell’Avo, seguendo un cammino iniziato lo scorso aprile».fin da bambina, «attraverso i miei cari. Ne sono sempre rimasta attratta e così, lo scorso anno, ho deciso di offrire la mia disponibilità. Alcune settimane fa sono stata per l’ultima volta a casa, trascorrendo due giorni meravigliosi in corsia. È un’esperienza che fortifica l’anima e ci fa capire su quanto sia importante aiutare chi soffre. Noi ragazzi possiamo fare tanto».

La mente è già proiettata sulle prossime settimane: «A maggio - conclude Mutzette - in Romania ci si fermerà alcuni giorni per la Pasqua ortodossa. Salirò sul primo aereo per riabbracciare la mia famiglia, rimettendo il camicie per la mia missione. Saranno delle vacanze diverse e come sempre speciali”».

Anche l’Aism scommette sui giovanissimi: «Dopo lo stop del Covid – dice Liliana Meini - Siamo pronti a ripartire con l’infopoint dei ragazzi all’ospedale. Un servizio essenziale per tutti». Soddisfatto il direttore dell’Asl 3, Paolo Cannas: «Siamo orgogliosi del terzo settore e del suo impegno a sostegno dei pazienti, in collaborazione con l'azienda. Proseguiremo in progetti comuni».

