In corsa per una cattedra 14mila docenti 

A conquistare il posto fisso ce la farà un docente su dieci. Si è aperto ieri, con questa probabilità, il concorso ordinario della scuola. Che ingloba tutto: Infanzia, Primaria, Secondaria e Sostegno. Cinque giorni di prove che finiscono venerdì 15. Nell’Isola la lotteria del contratto a tempo indeterminato vale 1.464 cattedre: se le contendono i 14.504 candidati che hanno risposto al bando del Miur. Quizzone al pc, utilizzando non mega spazi pubblici, ma le aule di informatica dei singoli istituti superiori.

I numeri generali

Il concorso della scuola mette insieme due Dpcm, i decreti di Palazzo Chigi: uno di agosto 20223, l’altro di dicembre. Inizialmente in tutta Italia erano a bando 30.216 cattedre, tra i cosiddetti posti comuni e la riserva del 30 per cento dedicata ai precari con almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci: 20.575 contratti per la Secondaria e 9.641 per l’Infanzia e la Primaria. A fine anno il reclutamento dei docenti si è allargato di ulteriori 14.438 caselle, arrivando a una quota nazionale di 44.654. Di cui il 3,2 per cento in Sardegna, dove gli insegnanti di ruolo sono poco più di 24mila, inclusi i circa 3.500 del sostegno, mentre poco meno di seimila supplenti contribuiscono ogni settembre all’avvio del nuovo anno scolastico.

Infanzia e Primaria

Nell’Isola, maestre e maestri devono fare i conti con una sorte più “tiranna” rispetto alla media regionale: a concorso sono state messe 184 cattedre per 3.301 candidati. Vuol dire che verrà assunto a tempo indeterminato un insegnante ogni diciotto. Nel dettaglio degli asili, i posti comuni messi a bando sono 23, di cui 6 destinati alla riserva del 30 per cento; sul sostegno, la disponibilità è di appena sei cattedre (una per i precari). Per le Elementari, invece, ci sono in ballo 63 contratti (18 in riserva), mentre sul sostegno si arriva a 92 (di cui 27 sulla quota del 30 per cento).

Cresce l’attesa

Alla vigilia dell’esame, a dirla diretta è Ludovica Porcedda, 25 anni, 110 e lode alla laurea e pronta al primo concorso della vita. «Lo stato d’animo è ambivalente: abbiamo davanti un’opportunità che tutte e tutti proveremo a sfruttare al meglio, ma il numero delle cattedre disponibili è veramente esiguo. Questo un po’ ci scoraggia». Porcedda, che alle Elementari ha già fatto svariate supplenze e lo scorso ottobre ha concluso i cinque anni di ciclo unico previsti nella facoltà di Scienze della formazione primaria, è uno dei volti più giovani del quizzone 2024. Ma in queste prime due giornate di prove, riservate alla scuola dell’Infanzia e alla Primaria, stanno partecipando insegnanti di tutte le età.

Come funziona

I candidati hanno cento minuti a disposizione per rispondere a cinquanta quesiti a riposta multipla. Così ripartiti: dieci riguardano la materia pedagogica; quindici la metodologia e la didattica; altrettanti hanno un contenuto psicopedagogico. La conoscenza della lingua inglese deve essere dimostrata nelle cinque domande previste, idem la capacità di saper utilizzare le tecnologie digitali. L’esito si conosce al termine dell’esame. Per superare il quizzone e accedere alla prova orale (con date ancora da fissare) bisogna arrivare almeno a 70/100. Per ogni quesito risolto correttamente si sommano due punti. Ma non se ne perdono con le risposte errate o non date.

Medie e Superiori

Per insegnare nelle scuole secondarie della Sardegna partecipano da domani 11.203 docenti. Le prove si concludono venerdì. Le cattedre a disposizione – ugualmente ripartite tra posti comuni e sostegno – sono 1.280. In questo caso ce la farà un candidato ogni 8,75. I docenti che si contendono i contratti alle Medie e alle Superiori, inclusi quelli tecno-pratici, sono il 77,24 per cento del totale, ma corrono per l’87,44 per cento dei posti messi a bando. Maestre e maestri, invece, rappresentano il 22,76 per cento dei candidati: a loro è riservato però il 12,56 per cento delle cattedre da assegnare.

La tendenza

Scorrendo la disponibilità dei posti nelle diversi classi di concorso in cui si articola l’insegnamento nella Secondaria, in Sardegna la maggiore richiesta di docenti riguarda le materie scientifiche, con la matematica in testa, abbinata anche alle scienze. Fanalino di coda, la cattedra di latino e greco: a bando ce n’è una sola in tutta l’Isola. Per l’Infanzia e la Primarie, infine, il grosso della domanda coincide con il sostegno.

