«In corsa per senso civico» 

A Busachi lo sfidante diretto della lista "Per il bene di tutti" guidata dall’attuale vice sindaco Lino Cordella si chiama quorum.

Nel centro del Barigadu, 1.120 anime, è stata presentata un’unica lista guidata da Cordella, 52enne dipendente della Asl di Oristano, assessore dal 2015 e da circa dieci anni anche vice sindaco, ora con delega al Bilancio, Urbanistica Patrimonio beni culturali e Turismo. «i. Abbiamo scelto di candidarci per grande senso civico, perché abbiamo tanti cantieri aperti, opere importanti per il paese che adesso vanno rese funzionali per creare opportunità. Penso alla casa di riposo, alla casa del Dopo di noi, al centro polifunzionale, ad esempio», spiega Cordella. «E poi – prosegue – sentiamo la necessità di creare un asilo nido comunale o familiare per far fronte alle esigenze che arrivano dai giovani, in modo che possano restare a Busachi. E in questa direzione va anche l’aiuto per creare imprenditoria. Penso alla zona artigianale dove contiamo, una volta concluso l'iter procedurale per il completamento, che si avviino attività produttive, anche con un contributo incentivante a fondo perduto. Penso anche ai corsi sull’imprenditoria che intendiamo attivare, come già fatto per quelli per oss». Ci sono poi altri interventi dedicati alla cura e alla sistemazione del paese. Cordella guarda anche all’efficientamento energetico con l’installazione di un impianto fotovoltaico nelle strutture del campo sportivo per ridurre i consumi e alla realizzazione di una comunità energetica.

Attenzione al turismo e al marketing territoriale. «La valorizzazione delle nostre radici deve trasformarsi in un'economia dell’accoglienza capace di generare reddito e occupazione. Non basta conservare i beni; occorre “venderli” in un mercato globale, creando sinergie con i comuni limitrofi e incentivando l’iniziativa privata». Si pensa quindi alla creazione di un marchio territoriale e allo sviluppo di un portale turistico multilingua esperienziale. L’offerta turistica passa anche per la realizzazione del Museo del costume e del lino a Collègiu. Attenzione anche al mondo dello sport e dell’associazionismo. Ora parola alle urne.

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