VaiOnline
Stadio di Is Arenas.
05 febbraio 2026 alle 00:34

In corsa 42 imprese per rifare il campo e la pista d’atletica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quarantadue imprese interessate a far rinascere lo storico campo da calcio quartese. L’indagine di mercato avviata dal Comune poche settimane fa registra un boom di manifestazioni d’interesse, con 5 ditte già selezionate in attesa dell’affidamento entro fine mese del secondo lotto di riqualificazione nell’impianto sportivo di Is Arenas: a disposizione c’è quasi un milione di euro (risorse regionali e comunali) per rifare il campo in erba naturale e la pista di atletica leggera.

Nel frattempo proseguono i cantieri: tribuna, spogliatoi e casa del custode per anni occupati da famiglie senza una dimora fissa. Un primo lotto finanziato con un milione e 600mila euro del Pnrr e 500mila stanziati dal Comune. Riqualificazione sbloccata dopo oltre 10 anni di guerra legale fra Comune e Cagliari Calcio (innescata dopo l’addio del club rossoblù da Is Arenas) grazie all’accordo siglato ad aprile dello scorso anno: pace fatta, e un risarcimento di 350mila euro, a carico della società di calcio, che l’amministrazione quartese sta incassando a rate.

«Concluso il contenzioso», ha ricordato di recente l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «a fine estate dello scorso anno era partito il cantiere che interessa le tribune, con il blocco in calcestruzzo ormai vecchio di 50 anni e molto degradato, i bagni, la casa del custode e gli spogliatoi degli atleti. Questo primo lotto è già a buon punto, tanto che ha già superato un primo collaudo». Entro giugno la fine dei lavori, scadenza imposta dal Pnrr. Poi a fine 2026 il completamento del restyling di Is Arenas con campo da calcio e pista di nuovo a disposizione degli sportivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 