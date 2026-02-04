In corsa 42 imprese per rifare il campo e la pista d’atletica 

Quarantadue imprese interessate a far rinascere lo storico campo da calcio quartese. L’indagine di mercato avviata dal Comune poche settimane fa registra un boom di manifestazioni d’interesse, con 5 ditte già selezionate in attesa dell’affidamento entro fine mese del secondo lotto di riqualificazione nell’impianto sportivo di Is Arenas: a disposizione c’è quasi un milione di euro (risorse regionali e comunali) per rifare il campo in erba naturale e la pista di atletica leggera.

Nel frattempo proseguono i cantieri: tribuna, spogliatoi e casa del custode per anni occupati da famiglie senza una dimora fissa. Un primo lotto finanziato con un milione e 600mila euro del Pnrr e 500mila stanziati dal Comune. Riqualificazione sbloccata dopo oltre 10 anni di guerra legale fra Comune e Cagliari Calcio (innescata dopo l’addio del club rossoblù da Is Arenas) grazie all’accordo siglato ad aprile dello scorso anno: pace fatta, e un risarcimento di 350mila euro, a carico della società di calcio, che l’amministrazione quartese sta incassando a rate.

«Concluso il contenzioso», ha ricordato di recente l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «a fine estate dello scorso anno era partito il cantiere che interessa le tribune, con il blocco in calcestruzzo ormai vecchio di 50 anni e molto degradato, i bagni, la casa del custode e gli spogliatoi degli atleti. Questo primo lotto è già a buon punto, tanto che ha già superato un primo collaudo». Entro giugno la fine dei lavori, scadenza imposta dal Pnrr. Poi a fine 2026 il completamento del restyling di Is Arenas con campo da calcio e pista di nuovo a disposizione degli sportivi.

