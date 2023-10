In coppa nel gruppo a partono bene i Quartieri nel girone b ok Real Putzu e Okki villanova 

Si ferma l’Over 50 dell’Msp per dare spazio al primo turno della Coppa Italia. Nell’Over 55 invece si è disputata regolarmente la quarta giornata.

De Amicis corsaro

Partono bene I Quartieri De Amicis che all’esordio nel girone A della Coppa Italia superano per 3-1 i rivali in campionato della Pgs Audax. L’altra sfida del girone è stata invece rinviata a data da definirsi mentre il debutto è stato rimandato per gli Amatori 4 Mori, che hanno osservato il turno di riposo. Due successi hanno contrassegnato il girone B: il Real Putzu ha calato il tris con il Decimo 2013 (3-1) e l’Okki Villanova ha superato l’Asd Nivea 2-1. Ha riposato invece l’I. R. Ultimi/Moniaflor.

Orione e Masnata

Lo 0-0 con la Tielle/PLS costa cara agli Amatori Orione Selargius che vengono raggiunti in vetta del girone A dell’Over 55 dalla Sardachem (vittoriosa sulla Domel/E. I. 83 per 4-0), dalla Cooper Band (3-0 sul Cral C.t.m.) e da Il Club (5-0 all’Aldebaran). Approfitta del mezzo passo falso della capolista anche la Maccioni Marmi, dopo lo stop improvviso di una settimana fa, tornando al successo per 2-1 contro gli Amatori La Palma. Riscattano un avvio di torneo in salita sia la Di. Fer. (2-0 esterno sui Resti Umani) sia il Poggio dei Pini, corsaro contro gli Ingegneri battuti per 1-0: per entrambe si tratta del primo successo stagionale. Ha riposato il SI. TI., fermo a quattro punti.

La Campagnola è la leader a punteggio pieno del girone B: il successo con il Nuraghe (2-1) consente alla capolista di staccare le concorrenti, incappate nella prima sconfitta stagionale. Perdono sia la Masnata Chimici, di misura con la De Amicis, sia i Vigili del Fuoco, sorpresi dalla Cigiesse, alla prima vittoria stagionale dopo due sconfitte di fila. Prosegue il momento magico de La Vernice, che aggancia il duo al secondo posto grazie al terzo successo di fila (5-2 sulla Frama/Beko Service), mentre si ferma la striscia di vittorie della Conad Sinnai battuta di misura dal Cagliari 2007, al secondo successo in stagione. Sorride anche il Fileferru per la prima vittoria ottenuta contro l’Avis Assemini (2-0), così come la Pol. Sestu (1-0 sull’Ellas). Turno di riposo per la Car-Refinish.

